Dat de functie ‘Zoek mijn’ ontzettend handig is weten we allemaal. Maar nu heeft Zoek mijn een Apple Watch na 1,5 jaar teruggevonden, in de oceaan!

Zoek mijn vindt Apple Watch terug (na 1,5 jaar in de oceaan)

Je lees wel vaker verhalen over iemand die zijn iPhone of Apple Watch is kwijtgeraakt en hem dan binnen een paar dagen weer heeft teruggevonden via de functie Zoek mijn. Maar Jared Brick doet daar nog een schepje bovenop.

Hij raakte zijn Apple Watch kwijt in de Caribische oceaan. En kreeg vervolgens zijn Apple Watch meer dan een jaar later weer terug dankzij de functie Zoek mijn. En het mooie van dit alles: de smartwatch werkte nog prima.

Zijn hele verhaal is te bekijken in zijn video op YouTube. Tijdens een vakantie in juni van 2022 had hij twee Apple Watches gekocht, een voor hem en een voor zijn zoon. Hij ging tijdens deze vakantie meerdere keren per dag duiken, terwijl hij zijn Apple Watch droeg. Maar na een middagje duiken kwam hij er opeens achter dat zijn Apple Watch niet meer om zijn pols zat.

Hij gebruikte vervolgens de functie Zoek mijn om zijn Apple Watch als verloren te registreren. En hij hoopte dat iemand het horloge ooit terug zou vinden. Meer dan een jaar later in december 2023 kreeg hij een voicemail. Iemand had zijn Apple Watch gevonden! De Apple Watch werkte nog en dankzij Zoek mijn liet het horloge het telefoonnummer van Brick zien.

De eerlijke vinder stuurde de Apple Watch naar hem op. Het slimme horloge zag er nog uitzonderlijk goed uit, met slechts hier en daar een paar kleine krassen. Na het opladen werkte de Apple Watch nog prima. In de video bedankt Brick de eerlijke vinder voor het terugsturen van zijn horloge en geeft Apple een pluim voor de functie Zoek mijn.

