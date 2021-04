Dankzij een update van de Zoek mijn-app is het netwerk van Apple ook open voor accessoires van derden. Het is hierdoor mogelijk om bijvoorbeeld draadloze oortjes van een ander merk via de Zoek mijn-app op je iPhone terug te vinden.

Lees verder na de advertentie.

Accessoires van derden vinden via Zoek mijn-app

Vanaf volgende week zijn de eerste producten van derden, die geschikt zijn voor het Zoek mijn-netwerk van Apple, beschikbaar.

Het gaat om producten van de Nederlandse fietsenmaker VanMoof, accessoiremaker Belkin en Chipolo. Laatstgenoemde is ook de producent van trackers zoals Tile. Toch valt dit merk (voorlopig) buiten de boot. Dit is niet heel vreemd gezien de komst van Apples eigen tracker AirTag.

De geüpdatete Zoek mijn-app is nu al beschikbaar en werkt vanaf iOS-versie 14.3. Goedgekeurde producten, voorzien van het ‘Works with Apple Find My’-logo, kunnen via Bluetooth en deze app opgespoord worden. Met de eerder verschenen Find My Certification-app kunnen accessoiremakers hun toepassingen te testen.

Ultra Wideband-accessoires van derden binnenkort ook mogelijk

Apple werkt daarnaast aan de mogelijkheid om apparaten van derden toegang te geven tot de U1 Ultra Wideband-chip (uwb), die in de iPhone 11 en iPhone 12 is ingebouwd.

Het bedrijf uit Cupertino heeft de precieze specificaties met chipmakers gedeeld. Zodoende kunnen zij alvast aan de slag met nieuwe producten. Deze moeten later dit jaar uitkomen.

De U1 Ultra Wideband-chip is Apples antwoord op bluetooth en werkt ook met radiogolven. Het belangrijkste verschil is dat uwb op een kortere afstand werkt en veel nauwkeuriger is.

Komst AirTag steeds dichterbij

Achter de schermen werkt Apple al jaren aan de komst van de tracker en zoals het er nu uitziet, wordt het terugvinden van spullen een belangrijk focusgebied. Volgens geruchten gaan de AirTags 39 dollar kosten en zijn de apparaatjes klein genoeg om ze makkelijk aan je sleutelbos te bevestigen. De compacte tracker kun je dus gebruiken voor het terugvinden van je portemonnee, rugzak of autosleutels.

Wil je altijd op de hoogte zijn van de laatste Apple-geruchten? Dat kan via de website, onze gratis iPhoned-app of door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Het laatste nieuws over Apple: