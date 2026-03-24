Op deze Instagram-functie heb je héél lang gewacht (en zo werkt die)

Maurice Snijders
24 maart 2026, 14:24
Instagram rolt momenteel een langverwachte functie uit die je waarschijnlijk heel erg vaak gaat gebruiken. We laten je zien hoe die werkt.

Deze Instagram-functie komt eraan

Instagram voegt met enige regelmaat weer nieuwe functies toe aan de iOS-app. Deze keer gaat het om een functie waar veel gebruikers volgens het bedrijf al langere tijd om vragen. Maak je regelmatig gebruik van de carrousel op Instagram, dan ben je er vast al wel eens tegenaan gelopen dat de functie er nog niet was.

Het gaat erom dat je met de nieuwe functie in Instagram de volgorde van je foto’s en video’s in de carrousel kunt aanpassen. Dat was tot nog toe alleen maar mogelijk als je de foto’s en video’s eerst weer verwijderde en ze dan weer opnieuw uploadde. Met de nieuwe functie wordt het mogelijk om de foto’s en video’s gewoon naar de gewenste plek te slepen.

Zo werkt het

Zo gauw de functie voor de carrousel in Instagram op jouw iPhone beschikbaar is, kun je die op de volgende manier gebruiken:

  1. Open de app Instagram;

  2. Tik op je profielfoto en dan op de betreffende carrousel;

  3. Nu tik je rechtsboven op de drie puntjes;

  4. Tik op ‘Bewerken’;

  5. Druk lang op een foto en sleep die vervolgens naar de gewenste plek.

Mogelijk nog niet direct

Hoewel Instagram de nieuwe functie momenteel uitrolt, zal die niet direct bij iedereen beschikbaar zijn. Hij moet de komende tijd in elk geval bij steeds meer gebruikers verschijnen. Hoe lang de totale uitrol uiteindelijk gaat duren, is op dit moment niet bekend. Het kan dus zijn dat je nog even geduld moet hebben.

Bron afbeelding: 9to5mac
