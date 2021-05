Er gaan al langer geruchten dat de iPhone 13 eindelijk een kleinere notch krijgt dan zijn voorgangers. Nu weten we ook hoe Apple dit gaat doen.

Kleinere notch op iPhone 13 door krimp Face ID-sensor

Apple gebruikt al sinds de iPhone X dezelfde notch om allerlei sensoren en camera’s in te verwerken. Vergeleken met de concurrentie ziet het design er inmiddels wat gedateerd uit. Geruchten stellen gelukkig dat de iPhone 13 eindelijk een kleinere notch krijgt.

Hoe Apple dat voor elkaar bokst? Volgens DigiTimes krimpt de Face ID-sensor met zo’n 40 tot 50 procent. Daardoor is er minder ruimte nodig en kan de notch dus een stukje kleiner worden. Mogelijk verhuist de oorspeaker naar de schermrand, zodat Apple nog meer ruimte bespaart.

Waarschijnlijk wordt deze notch dus een stuk kleiner.

Een kleinere notch is overigens niet de enige reden dat Apple sleutelt aan Face ID op de iPhone 13. DigiTimes schrijft dat een minder grote sensor goedkoper te produceren is. Ook krijgt de bijbehorende chip mogelijk nieuwe functies. Waar we dan precies aan moeten denken, schrijft de website helaas niet.

Dit weten we al over de iPhone 13

Apple kondigt de iPhone 13-serie waarschijnlijk in september aan. We weten inmiddels al behoorlijk veel over de nieuwe smartphones. Naast een kleinere notch krijgen de iPhone 13 Pro-modellen waarschijnlijk een 120Hz ProMotion-scherm. Een dergelijk display zit al jaren in de iPad Pro en zorgt voor soepele beelden. De pixels worden namelijk 120 keer per seconde ververst.

Ook stopt Apple naar verwachting betere camera’s in de kleinere iPhone 13 Pro. De smartphone heeft mogelijk exact dezelfde camera’s als de iPhone 13 Pro Max. Nu schiet je met de iPhone 12 Pro Max nog beduidend betere kiekjes dan met de gewone iPhone 12 Pro.

