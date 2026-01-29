iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Zo herken je een AirTag 2 (en dat is gemakkelijker dan je denkt!)

Maurice Snijders
29 januari 2026, 10:55
2 min leestijd
De AirTag 2 ziet er op het eerste gezicht hetzelfde uit als de AirTag 1, maar op deze manier herken je de nieuwe AirTag toch heel eenvoudig.

Zo herken je een AirTag 2

Wij noemen de nieuwe AirTag bij voorkeur ‘AirTag 2’, maar Apple refereert eraan met ‘de nieuwe AirTag’ en ‘AirTag (2e generatie)’. Retailers labelen de originele AirTag voor het gemak inmiddels als ‘Apple AirTag (1e generatie)’. Aan het uiterlijk van beide versies zie je in eerste instantie namelijk niet echt een verschil. Toch herken je de AirTag 2 ergens aan als je weet waar je op moet letten.

Als je niet zeker weet welke generatie AirTag je in handen hebt, kun je kijken naar de tekst op de achterkant. Apple laat de achterkant prominent zien op de voorkant van de AirTag-verpakking. En je kunt ook direct naar de achterkant kijken als de AirTag uit de verpakking is gehaald.

herken AirTag 2
Links: AirTag 2, rechts: AirTag 1

Dit is het verschil

Als het een AirTag 1 is, staat er op de achterkant: AirTag / Designed by Apple in California / Assembled in China / Bluetooth LE / Ultra Wideband.

Als het een AirTag 2 is, staat er op de achterkant: AirTag / FIND MY / NFC / BLUETOOTH LE / ULTRA WIDEBAND / IP67 / APPLE INC.

De AirTag 2 herken je dus direct aan de HOOFDLETTERS. Zie je die niet, dan is het dus niet de nieuwe versie. Als je een AirTag wilt kopen en zeker wilt weten dat je het nieuwste model koopt, controleer dan de tekst op de achterkant om er zeker van te zijn. Als je genoegen neemt met de eerste generatie, zorg er dan voor dat je niet de hoofdprijs betaalt!

AirTag 2 kopen?

De nieuwe versie van de AirTag is verkrijgbaar voor een bedrag van 35 euro, wat goedkoper is dan de startprijs van de eerste versie (39 euro). Ook een 4-pack is met 119 euro een tientje goedkoper geworden. Wil je de AirTag 2 aanschaffen, dan kun je hieronder gelijk doorklikken naar je favoriete webshop.

Bekijk AirTag 2 bij MediaMarkt

Bekijk AirTag 2 bij Bol.com

Bekijk AirTag 2 bij Coolblue

Bekijk AirTag 2 bij Amazon

Apple AirTag
