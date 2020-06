Vanaf nu kan je ‘gewoon’ televisiekijken via je Apple TV: de Ziggo Go-app is eindelijk beschikbaar voor de tv-dienst van Apple.

Ziggo Go-app voor Apple TV

Tot voor kort behoorde het ‘gewone’ televisiekijken op een Apple TV niet tot de opties van het apparaat. Dat was voor veel gebruikers sinds de komst van Apple TV in 2015 al een doorn in het oog. Nu heeft Ziggo eindelijk een Apple TV-app uitgebracht. De app heeft dezelfde functies als de iOS- en iPadOS-app.

De applicatie ondersteunt alleen de vierde generatie en nieuwer van de Apple TV. Niet alleen de Apple TV-app is nieuw: vanaf nu zijn er ook applicaties voor Android TV en Fire Stick van Amazon. De app rolt vandaag uit naar gebruikers, dus je kan het een dezer dagen gaan gebruiken.

Zo werkt Ziggo Go

Om de app te gebruiken is het natuurlijk van belang dat je een Ziggo-abonnement hebt. Via je ‘Mijn Ziggo’-account kun je inloggen in de app. Het is hierbij ook belangrijk dat je een internetverbinding van Ziggo hebt. Met één account kan je op drie apparaten tegelijk tv-programma’s kijken.

De app werkt in principe hetzelfde als bijvoorbeeld de iPad-app van Ziggo: live tv-kijken, programma’s terugkijken en films en series checken. Heb je een programma opgenomen? Dan vind je deze ook terug op je Apple TV-app.

Als je de app opent zie je eerst jouw meest bekeken zenders. Met de afstandsbediening van Apple TV kun je naast zappen ook naar het menu gaan, om te zien welke programma’s na het huidige programma komen. Pauzeren of terugspoelen werkt niet met live programma’s via de app: daar heb je de mediabox van Ziggo voor nodig. Wanneer je een programma terugkijkt is dat wel mogelijk.

App rolt nu uit naar Ziggo-klanten

De Ziggo Go-app is al lange tijd een populaire app voor Ziggo-klanten. De app maakt het namelijk makkelijk om tv te kijken op je iPad of iPhone. Vanaf nu wordt de Ziggo-app uitgerold naar klanten van Ziggo. De app werkt vooralsnog alleen in Nederland.

Wil je meer weten over Apple TV? Je leest er alles over op onze Apple TV-overzichtspagina. Sinds een tijdje kun je ook gebruikmaken van de streamingdienst van Apple: Apple TV Plus.