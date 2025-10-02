Zet gegevens delen voor AI op LinkedIn op tijd uit (en zo doe je dat)

Als je niets doet, gaat LinkedIn je profiel gebruiken om programma’s met AI te ontwikkelen – zet deze optie daarom uit voor het te laat is!

Zet gegevens delen voor AI op LinkedIn uit

LinkedIn gaat vanaf 3 november namen, profielfoto’s, berichten en reacties van mensen gebruiken voor de ontwikkeling van Artificial Intelligence (Kunstmatige Intelligentie). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept mensen met een LinkedIn-account die dit niet willen op om die instelling uit te schakelen.

De instelling waar het om gaat, is door LinkedIn standaard ingeschakeld. Je moet dus zelf actie ondernemen om deze uit te schakelen. De gegevens van alle gebruikers die dit niet doen, worden dus automatisch gebruikt voor de training van AI. Bovendien moet je de instelling vóór 3 november uitschakelen. Volgens de AP zijn gegevens zodra ze in de AI-systemen van LinkedIn zitten er namelijk niet zomaar weer uit te halen.

De AP geeft aan zich grote zorgen te maken: “LinkedIn wil gegevens gebruiken die teruggaan tot 2003, terwijl mensen die informatie destijds hebben gedeeld zonder te voorzien dat ze voor AI-training zouden worden ingezet”

Voer de volgende stappen uit vóór 3 november

Maak je gebruik van LinkedIn en wil je niet dat jouw gegevens worden gebruikt? Met de volgende stappen schakel je de instelling uit:

Open de app LinkedIn; Tik linksboven op je profielfoto; Kies beneden voor ‘Instellingen’; Tik op ‘Gegevensprivacy’; Tik op ‘Gegevens voor verbetering van generatieve AI’; Schakel ‘Mijn gegevens gebruiken voor training van AI-modellen waarmee content wordt gemaakt’ uit.

De AP waarschuwde afgelopen mei al gebruikers van Facebook en Instagram. Meta begon toen namelijk op een vergelijkbare manier met het gebruik van berichten en profielfoto’s voor de ontwikkeling van AI. Ook daar kon je toen bezwaar tegen maken. Het is echter nog steeds onzeker of de methode ‘ja, tenzij je nee zegt’ volgens de wet wel mag. LinkedIn werkt nu op dezelfde manier, dus de AP maakt nu hetzelfde bezwaar.

