Zens lanceert draadloze 4-in-1 oplader Quattro Charger Pro 4

De Zens Quattro Charger Pro 4 is ideaal als gezinsoplader, of wanneer je regelmatig vier apparaten tegelijk draadloos wilt opladen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zens Quattro Charger Pro 4

We hebben allemaal steeds meer apparaten die je ook allemaal regelmatig moet opladen. Voor je het weet ligt je huis vol met allerlei soorten opladers, die allemaal een stopcontact nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Naast het feit dat je de oplader die je nodig hebt nooit kunt vinden, zien al die opladers met kabels er ook niet bepaald netjes uit.

Met de Zens Quattro Charger Pro 4 vervang je in één keer vier opladers met kabels. Zet hem op een centrale plek neer en plaats je iPhone, Apple Watch of AirPods er gemakkelijk op. Op deze manier laad je maximaal vier apparaten tegelijk op en gebruik je maar één stopcontact. Dat is bijzonder praktisch en ziet er ook gelijk een stuk netter uit!

Johan Plasmans, CEO van Zens zegt over de nieuwe 4-in-1 oplader: ‘Ons doel was om een centraal oplaadpunt te ontwerpen dat het dagelijks leven van huishoudens vereenvoudigt en verbetert. De Quattro Charger Pro 4 is gemaakt met het hele gezin in het achterhoofd. Naast een geweldige gebruikerservaring, stelt de oplader gezinnen in staat om verbonden en volledig opgeladen te blijven, en samen van hun tijd te genieten.’

Belangrijkste features

De nieuwe oplader van Zens heeft vier Qi2-opladers die er met 15 watt per oplader voor zorgen dat al je apparaten snel en efficiënt worden opgeladen. Plaats je vier iPhones tegelijkertijd op de opladers, dan zijn die binnen een half uur voor 35 procent opgeladen. De 4-in-1 oplader is gemaakt van gerecycled aluminium en je hebt de keuze uit een zwarte en een witte/zilvere variant. De enkele kabel die je in het stopcontact stopt, kun je gemakkelijk uit het zicht wegwerken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Zens Quattro Charger Pro 4 kost 179,99 euro en is inmiddels als pre-order beschikbaar op de website van Zens. Je ontvangt de oplader dan eind oktober.