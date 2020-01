Het Nederlandse bedrijf Zens heeft de Zens Liberty uitgebracht. Dit AirPower-alternatief heeft zestien spoelen en kan daarmee twee apparaten tegelijk van stroom voorzien. Er zijn twee versies van de Zens Liberty.



Zens Liberty is een alternatief voor de AirPower

De draadloze oplader is vanaf nu vooruit te bestellen, waarna hij later deze maand verzonden wordt. De Zens Liberty verschijnt in twee varianten. Het instapmodel kost 139,99 euro en heeft een ‘gesloten’ behuizing. De versie met (transparante) glazen behuizing kost 179,99 euro. Beide varianten zijn met zestien spoelen uitgerust, maar alleen bij de duurdere uitvoering zie je zitten.

Dankzij zestien spoelen is er genoeg oppervlak om twee apparaten tegelijk van stroom te voorzien. Ook maakt het hierdoor niet zoveel uit op welke plek je je iPhone legt. Dankzij de aanwezige spoelen wordt je toestel altijd van stroom voorzien. Veel andere draadloze opladers hebben minder spoelen (en daardoor ‘dode plekken’).



De oplader van Nederlandse bodem kan net als de AirPower apparaten draadloos van stroom voorzien, maar is wel wat beperkter. Zo kun je slechts twee apparaten opladen, in plaats van drie. Ook moet je een extra accessoire ter waarde van 39,99 euro aanschaffen om een Apple Watch van stroom te voorzien. Standaard is dit met de Zens Liberty niet mogelijk.

Qua vermogen zit het echter wel goed. De oplader heeft in totaal een output van 30 Watt (2 x 15) zodat je apparaten snel kunt opladen. De ‘oplaadmat’ werkt naast Apple ook met Samsung-telefoons. Ook is er een usb-poort aanwezig voor het opladen van een derde apparaat, zoals de Apple Watch.

Meer AirPower-alternatieven

Lange tijd werkte Apple aan de AirPower, totdat de oplaadmat vorig jaar abrupt werd geschrapt. Sindsdien proberen diverse fabrikanten dit gat te vullen met alternatieve opladers. Check hiervoor ons overzicht van AirPower-alternatieven. In dit artikel bespreken we de voor- en nadelen van 5 populaire draadloze opladers.