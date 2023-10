Binnenkort stuur je zelfvernietigende audioberichten via WhatsApp

WhatsApp werkt momenteel aan een functie om spraakberichten automatisch te laten verdwijnen nadat je ze hebt beluisterd. Dit moet je weten over zelfvernietigende audioberichten via WhatsApp.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zelfvernietigende audioberichten via WhatsApp

WhatsApp komt de laatste tijd geregeld met nieuwe functies. Zo kun je binnenkort twee WhatsApp-accounts op één iPhone instellen, kun je foto’s in HD-kwaliteit versturen en je scherm delen tijdens een videogesprek. Een WhatsApp iPad-app zit er ook aan te komen.

Zelfvernietigende audioberichten via WhatsApp kun je binnenkort dus ook verwachten, zoals te lezen is op de website WABetaInfo. Met die functie stuur je een audiobericht dat maar één keer kan worden beluisterd. Daarna wordt het bericht automatisch verwijderd. Het is in principe hetzelfde als de functie ‘Eenmalige weergave’, waarbij je een foto of filmpje één keer kunt bekijken waarna het automatisch verdwijnt.

Zo zien zelfvernietigende audioberichten in WhatsApp eruit

Omdat de functie hier nog niet is uitgerold, kunnen we ook nog niet laten zien hoe het er op een Nederlandse iPhone precies uit gaat zien. Website WABetaInfo heeft wel een screenshot van de Engelstalige versie van de functie, die in principe hetzelfde is. Die zie je hieronder.

Links zie je een ‘1’ staan naast ‘Voice Message’. Daarmee wordt aangegeven dat je het audiobericht maar eenmalig kunt beluisteren. Rechts zie je dat het audiobericht grijs is. Dat wil zeggen dat je het bericht al hebt beluisterd en dit niet nogmaals kunt doen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Release nieuwe WhatsApp-functie

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer je de zelfvernietigende audioberichten in WhatsApp zelf kunt uitproberen. Momenteel is de functie namelijk alleen beschikbaar in de bèta-versie van WhatsApp. Wanneer de officiële release is, weet ook WABetaInfo niet. Aangezien de functie nog in een testfase zit, verwachten we dat het nog wel even gaat duren.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.