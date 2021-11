Zelf je iPhone repareren? Apple helpt met ‘Self Service-reparaties’

Opmerkelijk nieuws vandaag. Terwijl Apple het altijd ontmoedigde om je iPhone zelf te repareren, slaat de tech-gigant nu een volledig andere richting in. Het bedrijf kondigde zojuist de ‘Apple Self Service-reparaties aan’, waarbij je iPhone-onderdelen kunt kopen om je telefoon zelf te repareren.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone zelf repareren

De Self Service-reparaties zijn vanaf begin 2022 beschikbaar in de Verenigde Staten. In de loop van het jaar komen daar meer landen bij – het is nog niet bekend welke dat zijn. In het begin kun je met de Apple Self Service-reparaties de iPhone 12 en iPhone 13 repareren, later volgen meer apparaten, waaronder Macs met M1-chips.

Bij de doe-het-zelfreparaties verkoopt Apple originele onderdelen en gereedschappen. Ook worden er instructies gegeven voor het thuis repareren van Apple-producten, zodat het niet per se nodig is om hem naar een reparatiewinkel te brengen. Eerst helpt Apple je om het scherm, de batterij en de camera te vervangen, die het vaakst vervangen worden. Later volgen andere soorten reparaties.

Apple Self Service-reparaties

Het initiatief is verrassend, want Apple heeft zich altijd flink verzet tegen de ‘Recht op Reparatie’-wet en was zeer voorzichtig met wie ze iPhones, Macs en andere Apple-apparaten lieten repareren. Met ‘Apple Self Serivce’ komt de telefoonboer om de hoek ook aan de originele onderdelen en is iedereen straks in staat om iPhone- of Mac-reparatie op de juiste wijze uit te voeren.

Bij het uitvoeren van de reparaties is wel wat kennis nodig. Apple zegt dat de Self Service-reparaties bedoeld zijn ‘voor particulieren die voldoende technische kennis en ervaring hebben om elektronische apparaten zelf te repareren’.

Het bestellen van onderdelen kan via een nieuwe Online Store voor Self Service-reparaties. Daar zijn straks ruim 200 onderdelen en tools te vinden om veelvoorkomende reparaties met de iPhone 12 en iPhone 13 uit te voeren. Eerst dus in de Verenigde Staten, maar op een later moment volgen ongetwijfeld ook Nederland en België.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!