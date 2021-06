YouTube voor iOS krijgt officieel beeld-in-beeld-ondersteuning

Na lang wachten krijgt YouTube voor iOS officieel beeld-in-beeld-ondersteuning. Wanneer gebruikers van een iPhone of iPad de YouTube-app sluiten tijdens het kijken van een video, zal deze binnenkort in een klein pop-upvenster blijven afspelen.

Officieel: beeld-in-beeld-modus voor YouTube komt naar alle iOS-gebruikers

YouTube rolt beeld-in-beeld-ondersteuning momenteel uit naar alle YouTube Premium-abonnees op iOS. Dat zegt het bedrijf in een verklaring aan MacRumors. Binnenkort komt de functie naar alle Amerikaanse iOS-gebruikers. Dit is goed nieuws, omdat eerdere geruchten stelden dat YouTube haar beeld-in-beeld-ondersteuning exclusief naar betalende abonnees zou uitrollen.

In de verklaring zegt YouTube het volgende: “Dankzij beeld-in-beeld bekijk je YouTube-video’s in een kleine minispeler, terwijl je tegelijkertijd buiten de YouTube-app met andere dingen bezig bent. Je video blijft dus afspelen, ook als je de app sluit. Leden van YouTube Premium krijgen beeld-in-beeld als eerst. We lanceren de functie uiteindelijk voor alle Amerikaanse iOS-gebruikers.”

Ook wereldwijd voor iOS beschikbaar?

Opvallend is dat YouTube het expliciet over ‘alle Amerikaanse gebruikers’ heeft. Een wereldwijde uitrol van beeld-in-beeld-ondersteuning komt hierbij niet ter sprake. Het is dus nog even afwachten in hoeverre we straks ook in Nederland kunnen genieten van de nieuwe functie.

YouTube-gebruikers met een iPhone konden via Safari konden al gebruik maken van een beeld-in-beeld-modus. Dit werkte alleen als de gebruiker van de smartphone-versie naar de desktop-versie van YouTube schakelde. Deze tijdelijke oplossing is nu geblokkeerd. Laten we dus hopen dat officiële beeld-in-beeld-ondersteuning snel voor iedereen beschikbaar is.

