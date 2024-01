Is YouTube trager geworden bij je? Het ligt niet aan jou.

Veel gebruikers klagen dat YouTube de laatste tijd een stuk trager is geworden. Vaak ligt de oorzaak dan bij de internetverbinding. Maar dit keer is het iets anders.

Is je YouTube trager geworden? Het ligt niet aan jou.

Het probleem zit niet in de internetverbinding of YouTube zelf. Nee, de gebruikers die klagen hebben vrijwel allemaal Adblock (Plus) geïnstalleerd. Deze plug-in voor de browser blokkeert reclame op websites, zoals YouTube.

Een van de ontwikkelaars van Adblock en Adblock Plus heeft nu gereageerd. Hij zegt dat de oorzaak van de vertragingen gevonden is. Het blijkt namelijk om een bug te gaan in versie 3.22 van Adblock Plus. Hetzelfde probleem zit ook in versie 5.17.0 van Adblock. De ontwikkelaar voegt eraan toe dat er zo snel mogelijk een fix voor het probleem zal verschijnen.

Toch hadden gebruikers eerst het idee dat Google bewust de website nog een stuk trager had gemaakt. Het populaire videoplatform had dat namelijk vorig jaar ook al gedaan voor gebruikers van Adblock waardoor video’s minder snel laden

YouTube Premium

Wanneer je YouTube zonder reclame wilt kijken (ook op je iPhone) en zeker weten dat de videosite ook echt vlot blijft en niet trager reageert, dan zit er eigenlijk niets anders op dan YouTube Premium te nemen. De abonnementsdienst van YouTube bestaat uit een aantal onderdelen. Het belangrijkste daarvan is dat je zonder reclame YouTube kunt kijken. Ook krijg je een paar extra functies in de YouTube-app.

Daarnaast krijg je ook toegang tot YouTube Music. Deze muziekdienst is een alternatief voor Spotify en Apple Music. Het is vergelijkbaar met andere muziekdiensten: je kunt onbeperkt en reclamevrij naar alle muziek van je favoriete artiesten luisteren, ook op de achtergrond.

