Slecht nieuws: YouTube Premium wordt opnieuw veel duurder

Slecht nieuws voor gebruikers van YouTube Premium. Google gooit de prijzen in de VS opnieuw omhoog! Is Nederland dan binnenkort aan de beurt?

We hebben slecht nieuws voor fans van YouTube Premium, want de betaalde versie van de streamingdienst wordt opnieuw duurder. Op dit moment is de prijsverhoging alleen nog voor Amerika, maar de geschiedenis leert dat dit soort prijsstijgingen vaak ook hierheen komen.

In de VS betalen nieuwe gebruikers nu 15,99 dollar per maand voor een individueel abonnement. Dat was eerst nog 13,99 dollar. Ook andere abonnementen worden duurder. Zo stijgt het familiepakket naar 26,99 dollar per maand en moeten studenten voortaan 8,99 dollar betalen.

De prijsverhoging gaat direct in voor nieuwe abonnees, terwijl bestaande gebruikers het nieuwe bedrag vanaf hun eerstvolgende factuur zullen zien. Meestal krijgen zij daar zo’n 30 dagen van tevoren bericht over.

Streamingdiensten komen de laatste jaren steeds vaker met prijsverhogingen, en YouTube dus ook. Volgens Google is de prijsverhoging nodig om de kwaliteit van de dienst op peil te houden en makers beter te ondersteunen.

Voor Nederlandse gebruikers is er op dit moment nog geen prijsverhoging aangekondigd. De vorige keer dat YouTube met een prijsverhoging kwam in Amerika was in juli 2023. In september 2024 kregen we toen ook hier de prijsverhoging. Als we dit dan doortrekken zullen we volgend jaar in 2027 ook in Nederland weer aan de beurt zijn voor een prijsverhoging bij YouTube.

YouTube Premium is duurder in de iPhone-app

Een abonnement op YouTube Premium voor één persoon kost 13,99 euro. Voor een heel gezin moet je 25,99 euro neertellen. Maar sluit je een abonnement af via de YouTube-app op je iPhone, dan betaal je zelfs nog meer door de commissies die Apple heft.

Het abonnement op YouTube Premium kost je dan zelfs 17,99 euro! Daarom kun je het beste een abonnement afsluiten via de browser. Je betaalt dan de reguliere prijs, zonder de commissie van Apple.

