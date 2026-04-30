YouTube maakt een populaire functie eindelijk gratis – op iPhone én Android

Maurice Snijders
Maurice Snijders
30 april 2026, 11:09
2 min leestijd
YouTube maakt een populaire functie eindelijk gratis – op iPhone én Android

Er is een populaire functie die was voorbehouden aan gebruikers van YouTube Premium, maar nu eindelijk voor iedereen helemaal gratis wordt.

Lees verder na de advertentie.

YouTube maakt een populaire functie gratis

De populaire YouTube-functie waar we het hier over hebben, is de Picture-in-Picture-modus. Die wordt vaak ook wel PiP genoemd. Na de introductie van deze gratis functie in de VS, stelt YouTube deze functie nu eindelijk gratis beschikbaar voor alle gebruikers wereldwijd. Iedereen zonder YouTube Premium-abonnement kan daardoor voortaan gebruikmaken van de Picture-in-Picture-modus voor lange, niet-muzikale content in de Android- en iOS-apps.

Om de Picture-in-Picture-modus te activeren, start je een video en sluit je vervolgens de YouTube-app weer af, zodat je je iPhone kunt blijven gebruiken terwijl de video doorgaat met afspelen. Je ziet dan een klein afspeelvenster in beeld. Dit venster kun je naar wens vergroten, verkleinen en verplaatsen. Tik erop om de bedieningsknoppen tevoorschijn te toveren en om weer terug te keren naar de volledige app.

YouTube Premium

Er zijn verder geen wijzigingen voor gebruikers van YouTube Premium. Premium Lite-leden kunnen de Picture-in-Picture-modus blijven gebruiken voor lange video’s zonder muziek op Android en iOS. Dat is nu dus hetzelfde als wat je voortaan met de gratis versie van YouTube kunt. Premium-leden kunnen PiP blijven gebruiken voor zowel video’s met muziek als voor video’s zonder muziek. PiP van video’s met muziek is dus nog steeds een exclusieve functie voor leden van YouTube Premium.

youtube gratis

De gratis Picture-in-Picture-modus van YouTube wordt momenteel uitgerold en zal in de komende maanden wereldwijd voor alle gebruikers beschikbaar zijn. Het kan dus zijn dat je nog even geduld moet hebben voordat je de functie daadwerkelijk kunt gebruiken. Je kunt eventueel in de App Store kijken of er al een update voor YouTube klaarstaat. Je ziet in dat geval een knop met ‘Werk bij’ in plaats van ‘Open’.

Wil je niets missen van dit soort gratis nieuwe functies? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron afbeelding: google
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Apps iPhone Apple

Foto’s-app op je iPhone wordt véél beter (door 3 verbeteringen in iOS 27)

Pas op: deze gevaarlijke oplichting via je online agenda gaat nu rond

iPhone 18 krijgt exclusieve Pro-functie – en dat is heel goed nieuws

Spotify heeft grote update met veel nieuwe functies (voor álle gebruikers)

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren