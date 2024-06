YouTube wil het blokkeren van reclame volstrekt onmogelijk maken

Veel gebruikers hebben een adblocker in de browser geïnstalleerd om reclame op YouTube te ontwijken. Maar Google gaat daar nu echt een stokje voor steken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

YouTube wil blokkeren van reclame onmogelijk maken

Het wordt al lange tijd steeds lastiger om online reclame succesvol te ontwijken. Zo heeft Meta onlangs op Instagram advertenties toegevoegd waar je met geen mogelijkheid meer omheen kunt. Reclame bestond op YouTube al langer, maar daar hebben ongeveer 1 op de 3 mensen een adblocker in de browser geïnstalleerd. Tot nog toe kon je reclame tussen de filmpjes daar redelijk goed mee omzeilen.

Google is daar uiteraard niet blij mee en ziet veel liever dat gebruikers een betaald Premium-abonnement op YouTube nemen om van de reclame af te zijn. Daarom experimenteert Google nu met een nieuw systeem waarbij reclame al bij de bron in de video die je bekijkt, wordt ‘geïnjecteerd’.

Het gevolg van deze aanpak is dat de adblocker geen onderscheid meer kan maken tussen de eigenlijke video en de reclame. De adblocker laat ze dan allebei door, of blokkeert ze allebei. Google heeft aan de website Gizmodo bevestigd dat er momenteel dergelijke aanpassingen worden doorgevoerd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google benadrukt tevens dat het gebruik van een adblocker een overtreding is van de gebruiksregels van YouTube en dat de opbrengst van de reclame die getoond wordt voor een deel naar de videomakers gaat. Er zijn al jarenlang websites die het gebruik van een adblocker detecteren en geen content laten zien totdat de adblocker is uitgeschakeld. Dat YouTube iets vergelijkbaars gaat doen, is in die zin ook wel een logische stap.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple nieuws? Meld je dan aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!