Apple heeft in iOS 14 ‘Beeld-in-Beeld’ aan de iPhone toegevoegd, een functie waarmee je een video op een klein scherm op je apparaat kunt bekijken terwijl je ook nog andere dingen op je telefoon doet. Ideaal zou je denken, alleen werkt YouTube niet helemaal mee.

YouTube Beeld-in-Beeld alleen voor Premium-abonnees

De Youtube-app ondersteunt deze functie (nog) niet voor iedereen. Tijdens de iOS 14 bèta was ‘Beeld-in-Beeld’ wel voor iedereen mogelijk in de webversie van Youtube. Helaas is deze functie nu verdwenen en alleen nog beschikbaar voor leden van Youtube Premium.

Toch is er nog een manier gevonden om deze blokkade te omzeilen. ‘Beeld-in-Beeld’ werkt, voor zolang het duurt, wel met YouTube.com op de iPad, en op iPhones met YouTube-video’s die zijn ingesloten op sites van derden. De video onderaan dit artikel kun je dus aan de hand van de iOS 14-functie in het klein op je iPhone-scherm afspelen. Tegelijkertijd kun je door blijven scrollen of appjes beantwoorden.

Hoe werkt Beeld-in-Beeld?

Met de komst van iOS 14 is het nu ook mogelijk om op je iPhone gebruik te maken van beeld-in-beeld. Video’s blijven zo in beeld, al is het heel klein, terwijl jij verder werkt op je telefoon.

Open eerst een app waarbinnen je een video wilt afspelen. Zoals je hierboven hebt kunnen lezen is de YouTube-app een uitzondering op de regel. Methode 1 (voor iPhones met Face ID): Veeg de app iets naar boven of tik op de thuisknop Methode 2 (voor alle iPhones): Tik op het scherm en tik op het symbool van beeld-in-beeld. Deze kun je boven naast het kruisje vinden.

De video komt nu klein in beeld. Het is mogelijk om de video verslepen naar een gewenste plek op je iPhone-scherm. Het formaat van de pop-up kun je aanpassen met knijp- en spreidgebaren. Je kunt de video uit beeld slepen, wanneer deze in de weg staat. Met een hendel, aan de zijkant van het scherm, haal je de video weer terug.

