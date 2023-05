YouTube wil adblockers blokkeren – dit is er aan de hand

YouTube is van plan om adblockers te blokkeren, zodat je straks reclames wel móét kijken op de streamingdienst. Kun je daar iets tegen doen?

YouTube werkt aan blokkeren adblockers

Gebruik jij een adblocker? Dan is er mogelijk slecht nieuws, want het lijkt erop dat YouTube adblockers definitief wilt weren van het platform. De videodienst experimenteert nu met het blokkeren van apps, die ervoor zorgen dat advertenties verborgen blijven.

Als je een adblocker gebruikt krijg je straks een waarschuwing van YouTube. Daarin is te lezen dat adblockers niet meer zijn toegestaan op het platform. Je krijgt dan de keuze uit twee opties: de adblocker uitschakelen óf een abonnement op YouTube Premium aanschaffen. Doe je dat niet, dan kan je geen video’s bekijken op YouTube.

Abonnement op YouTube Premium nemen

Met het blokkeren van adblockers probeert YouTube inkomsten van advertenties naast en in video’s veilig te stellen. Met de winst die deze advertenties opleveren betaalt YouTube onder andere voor de opslagruimte die zo’n video nodig heeft om bewaard te blijven. Wil je geen advertenties zien? Dan kan je volgens het bedrijf dus overstappen naar YouTube Premium.

Zo’n abonnement is helaas niet goedkoop, je betaalt per maand namelijk 11,99 voor YouTube Premium als individuele gebruiker. Wanneer je het YouTube Premium-abonnement via je iPhone afsluit betaal je zelfs nog meer.

Je krijgt naast een reclamevrij YouTube wel een aantal voordelen bij YouTube Premium. Je mag dan video’s downloaden, zodat je offline YouTube-video’s kan kijken. Ook is het mogelijk om YouTube te blijven kijken terwijl je een andere app opent op je iPhone.

Wil je alleen de advertenties weghalen van YouTube? Dan is het ook mogelijk om voor het goedkopere Premium Lite te gaan. Je betaalt dan 6,99 euro per maand.

Zo krijg je flinke korting op YouTube Premium

Om te voorkomen dat je straks de hoofdprijs betaalt voor een abonnement op YouTube, hebben we eerder al een slimme truc uitgelegd om goedkoop YouTube Premium af te sluiten. Via deze hack betaal je namelijk niet 11,99 euro per maand, maar maandelijks nog maar ongeveer 1,44 euro. Lees hier hoe je deze flinke korting op YouTube Premium krijgt.

Op dit moment gaat het nog om een experiment, maar het is goed mogelijk dat YouTube adblockers straks definitief weert van het platform. Het is overigens nog niet duidelijk wanneer YouTube precies van plan is om deze nieuwe maatregel in te voeren.

