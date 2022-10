Nooit meer gratis YouTube-filmpjes in 4K (tenzij je gaat betalen)

Het lijkt erop dat YouTube het kijken naar video’s in 4K exclusief gaat aanbieden voor gebruikers van YouTube Premium. Je kunt dan niet meer met een gratis account 4K YouTube-filmpjes bekijken.

Filmpjes in 4K alleen met YouTube Premium

Kijk je op YouTube vaak naar filmpjes in 4K op je iPhone, iPad of Mac? Dan is het een goed idee om binnenkort toch een YouTube Premium-abonnement te nemen. Op Reddit en Twitter verschijnen steeds meer berichten dat dit in de toekomst noodzaak wordt.

Sommige gebruikers hebben namelijk iets opgemerkt in de YouTube-app op iOS (en vermoedelijk ook op andere platformen). Hierin is te zien dat je voortaan YouTube Premium moet hebben om video’s in 4K te bekijken.

So, after testing up to 12 ads on YouTube for non-Premium users, now some users reported that they also have to get a Premium account just to watch videos in 4K. pic.twitter.com/jJodoAxeDp — Alvin (@sondesix) October 1, 2022

Maar niet alle gebruikers krijgen het bericht dat YouTube 4K-filmpjes alleen nog maar met een Premium-account te zien zijn. Daarom is het vooralsnog onduidelijk of YouTube de beperking ook definitief gaat implementeren.

Experiment van Google

Vermoedelijk is de beperking van YouTube 4K een experiment van Google. Dat is iets dat we al vaker hebben gezien. Onlangs experimenteerde Google nog met maar liefst tien advertenties die je niet kunt overslaan voordat je de video te zien krijgt. Dat experiment heeft het uiteindelijk niet gehaald (gelukkig maar), dus laten we hopen dat het bij de beperkingen van YouTube 4K op dezelfde manier afloopt.

YouTube Premium …

Als de functie wel wordt geïmplementeerd, kun je dus niet meer gratis YouTube 4K bekijken, maar alleen nog filmpjes tot 1440p. Of deze optie beschikbaar is ligt aan de persoon die het filmpje op YouTube heeft gezet. De vraag is dus of je dat voldoende vindt of niet. En of je de kosten van een Premium-abonnement de moeite waard vindt.

Voor een YouTube Premium-account betaal je minimaal 6,99 euro per maand. Dat is overigens niet alleen voor YouTube 4K, je krijgt ook geen advertenties meer te zien. Er is ook een versie die je 11,99 euro per maand kost. Dan krijg je YouTube Music erbij en kun je video’s opslaan om offline te kijken.

… een stuk goedkoper

Wil je toch YouTube Premium nemen? Dan hebben we nog een trucje voor je. Door een VPN te gebruiken kun je behoorlijk wat geld besparen. In het artikel hieronder lees je er meer over!

