Nóg meer bewijs: bèta Xcode bevestigt always-on scherm iPhone 14 Pro

We hebben in iOS 16 al meerdere bewijzen gevonden voor een iPhone 14 met een always-on scherm. Nu is er nog meer bewijs: een bèta van softwareontwikkelaars-code Xcode bevestigt een always-on display voor een toekomstige iPhone.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 16 zit vol hints naar always-on display

Vorige week kwamen we erachter dat Apple in iOS 16 nieuwe wallpapers heeft klaargezet die perfect zijn voor een always-on scherm. Dat scherm gaat een van de belangrijkste nieuwe functies van de iPhone 14 Pro zijn, zo de verwachting. Vandaag kunnen we weer een bewijs aan dat rijtje toevoegen.

De nieuwste bèta van Xcode 14 vertelt ons namelijk ook dat er een always-on display naar de nieuwe iPhone komt. Lees in dit artikel alles over dit handige beeldscherm.

Xcode bevestigt always-on in iPhone 14

Een app-bouwer, genaamd rhogelleim, meldde op Twitter dat de SwiftUI-preview (onderdeel van Xcode) ook teken van leven toont wanneer hij het beeldscherm uitzet. Met SwiftUI-preview kunnen softwareontwikkelaars hun projecten op de Mac testen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hij vermeldt dat als hij het scherm uitschakelt via deze voorvertoning, alle functies nog blijven staan en een grijzere tint krijgen. Dit gaat op voor de widgets en de klok op het vergrendelscherm. Deze functie in Xcode lijkt verdacht veel op de werkwijze van een always-on display voor de nieuwe iPhone.

Waarom is iedereen zo enthousiast over always-on?

De ontdekking in Xcode is de zoveelste hint naar een nieuwe iPhone met always-on display. Eerder merkte we ook al op dat er veel verwijzingen in de bèta van iOS 16 zelf zaten. Met always-on kan je iPhone bepaalde informatie op het scherm weergeven, zonder veel batterij te verbruiken.

In de Apple Watch-modellen zien we deze techniek al sinds de Series 5. Hoewel de helderheid van het scherm wordt verminderd en sommige visuele elementen worden verborgen om de batterij te sparen, kunnen we de wijzerplaat nog wel aflezen. Handig hè?

‘iPhone 14 Pro krijgt ProMotion voor always-on’

Hoewel andere smartphone-fabrikanten al jaren een always-on display plaatsen in hun vlaggenschepen, lukt het Apple nu pas. Om deze technologie mogelijk te maken heeft het scherm een upgrade nodig. Apple doet dit via het ProMotion-scherm. Dit is een techniek waarmee het scherm in eerste instantie zeer snel kan verversen.

De verbetering ten opzichte van de vorige versie van het ProMotion-display? Deze nieuwe versie kan óók zeer langzaam verversen: 1 Hz. Dit is ‘maar’ één beeld per seconde. Door deze lage snelheid kan het scherm van de iPhone altijd aan blijven, terwijl er nauwelijks batterij verloren gaat.

Wil je altijd op de hoogte zijn van al het Apple nieuws? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. We hebben ook een iPhoned-app.