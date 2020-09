Microsoft test nu een nieuwe versie van de Xbox-app voor iPhones en iPads. Met deze vernieuwde app is het mogelijk om op afstand games te spelen op je Apple-toestel. De Xbox streamingfunctie voor iOS is nu uitgerold naar TestFlight-gebruikers.

Buitenshuis Xbox-games spelen: zo werkt de nieuwe Xbox-app voor iOS

De Xbox-streamingoptie onderscheidt zich van de xCloud-service van Microsoft. xCloud is namelijk ontworpen om games te streamen vanaf de servers van Microsoft, terwijl de Xbox-streamingoptie vereist dat gebruikers hun iPhones op hun Xbox-consoles aansluiten.

De nieuwe nieuwe versie van de Xbox-app is vergelijkbaar met de PS4 Remote Play-app. Met deze app kunnen gebruikers met een iPhone of iPad PS4-games via wifi op hun Apple-apparaat spelen.

De streamingfunctie van Xbox maakt het mogelijk om buitenshuis Xbox-games te spelen. De bijgewerkte app die dit allemaal mogelijk maakt wordt nu getest door TestFlight-leden. TestFlight het bètaprogramma van Apple. Iedereen kan, mits er nog voldoende plaats is, lid worden door de TestFlight-app in de App Store te downloaden.

Met de vernieuwde app heb je toegang tot een Xbox-console via wifi of 5G-verbinding. Omdat de app de controle over je Xbox overneemt, kun je jouw console op afstand starten.

De nieuwe Xbox-app is ook een stuk sneller dan de vorige versie. Daarbij is de vormgeving volledig herzien. Dit is allemaal in voorbereiding op de lancering van de Xbox Series X- / S-consoles in november. Microsoft werkt namelijk ook bij het dashboard van Xbox zelf aan enkele ontwerpwijzigingen.

xCloud keert nog niet terug in de App Store

Wat xCloud betreft, het is niet duidelijk of Microsoft overweegt om de functie weer in de App Store te lanceren. Na recente wijzigingen in het beleid van Apple moet Microsoft elke afzonderlijke game uploaden naar de App Store, zodat de games individueel beoordeeld kunnen worden.

Microsoft was het niet eens met deze beslissing en claimt dat het niet klantvriendelijk is: “Klanten willen rechtstreeks in een game springen vanuit hun samengestelde catalogus binnen één app, net zoals bij films of liedjes”.

Door dit meningsverschil is Project xCloud, na de lancering op 15 september, niet meer beschikbaar op iOS. Wanneer het voor alle gebruikers mogelijk is om op afstand games te streamen, is nog niet duidelijk.

