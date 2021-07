Apple is niet zo happig op gamestreamingdiensten in de App Store, maar de grote plannen van Microsoft zijn niet te stoppen. Zo bevalt Xbox Cloud Gaming op iOS.

Halo op je iPhone: Xbox Cloud Gaming iOS getest

Gamestreamingdiensten mogen van Apple niet zomaar als app in de App Store staan, omdat het bedrijf dan geen controle heeft over de games die worden aangeboden. Dat houdt Microsoft echter niet tegen. Via de Safari-browser kun je nu met een web-app toch Halo op je iPhone of iPad spelen.

Microsoft is niet de enige speler op de markt, maar heeft op dit moment wel de beste papieren. Google Stadia mist de games en maakt geen eigen titels meer, en Amazon is nog een nieuwe speler in de game-industrie. Microsoft is een veteraan die niet alleen gaming snapt, maar ook al een hele bibliotheek aan exclusieve eigen titels heeft die de moeite waard zijn.

Daarnaast heeft Microsoft een belangrijk geheim wapen: Game Pass. Voor een vast bedrag per maand kun je een bibliotheek aan meer dan honderd games spelen, waar regelmatig nieuwe titels aan toe worden toegevoegd. In de toekomst komen daar ook games als Halo: Infinite en de grote nieuwe Bethesda-game Starfield bij.

Game Pass Ultimate

Xbox Cloud Gaming (voorheen bekend als xCloud) op iOS is nu voor iedereen beschikbaar die een Game Pass Ultimate-abonnement heeft. Heb je dit, dan hoef je enkel in Safari naar Xbox.com/play te gaan om een game uit te zoeken. Je kunt een snelkoppeling naar de pagina op je beginscherm zetten, zodat het toch lijkt alsof je een app draait. Al werkt deze snelkoppeling bij ons vaak niet.

Op de Xbox-website struin je door het aanbod, kies je een game uit en begin je met spelen. Ideaal is dat je de games niet hoeft te downloaden, want alles wordt gestreamd. Na een laadscherm van enkele seconden start de game gewoon op. Of het nou een kleine indiegame is, of een deel in de Halo-serie.

Aanbod

Het aanbod bestaat uit een hoop bekende games van Microsoft, Bethesda en andere uitgevers. Denk aan games in de Halo-, Gears of War- en Forza-reeks van Microsoft, of Dishonored, Fallout, Doom en The Elder Scrolls van Bethesda. Ook andere grote games zoals Destiny 2 en No Man’s Sky zijn aanwezig, net als kleinere titels zoals Don’t Starve, Donut County en Hollow Knight.

Handig is dat er een aparte sectie aan games is toegevoegd die puur te spelen zijn via je scherm. Dan hoef je dus geen controller aan te sluiten. Je moet het dan wel doen met een virtuele controller die over de game heen is gelegd. Ideaal is het niet, , maar toch blijkt het een handige optie voor als je tussendoor eventjes wil spelen.

Bèta

Xbox Cloud Gaming is nog in bèta. Dat betekent dat er nog volop aan de dienst wordt gewerkt. Pas recentelijk is het niet meer nodig om uitgenodigd te worden voor de bèta om te kunnen spelen op iOS. Ook heeft Microsoft recentelijk de achterliggende hardware nog een upgrade gegeven.

Deze bèta is niet perfect, maar het is de vraag of dat aan de testversie ligt of dat het gewoon gaat om de limieten van de technologie. Er is namelijk een kleine vertraging merkbaar. De meeste spelers hebben daar geen last van, maar bijvoorbeeld in Halo-multiplayer kan het toch net het verschil maken tussen winnen en verliezen. Ook viel bij mij de verbinding nog wel eens weg met haperingen tot gevolg, maar dat kan natuurlijk ook aan mijn eigen wifi liggen.

Toch ben ik overtuigd. Streamingdienst Google Stadia is al indrukwekkend, met technologie die goed werkt, maar een matig aanbod van games die je ook nog eens los moest kopen. Xbox Cloud Gaming en Game Pass lijken nu een gouden combinatie, omdat je topgames voor een vast bedrag per maand kunt spelen op de schermen die je al hebt. Waaronder die van je iPhone.

App Store

Smartphonegames zijn tof en ik blijf ervan houden om de nieuwste spelletjes in de App Store te proberen, maar dat blijven games voor eventjes tussendoor. Xbox Cloud Gaming is de toekomst van smartphonegaming en door deze en andere gamestreamingdiensten van de App Store te weren, houdt Apple innovatie tegen.

Kosten

Game Pass Ultimate kost 12,99 euro per maand. De eerste drie maanden kun je de dienst voor 1 euro per maand proberen. Genoeg tijd om het te proberen dus. We leggen ook nog eens stap voor stap uit hoe je begint met spelen op je iPhone of Mac.

