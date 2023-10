Waarom je X beter niet meer voor nieuws kunt gebruiken

Twitter was lange tijd een ideale bron voor het laatste nieuws, maar nu het platform X heet kun je voor je actualiteit beter elders kijken. Dit is waarom.

X nieuws: niet te vertrouwen

Twitter was jarenlang de plek om berichtjes van elkaar te lezen, in contact te komen met beroemdheden, geïnformeerd te worden door de overheid en bovenal om het nieuws te volgen.

Omdat Twitter iedereen ter wereld de mogelijkheid gaf om berichtjes te schrijven en foto’s en video’s met de wereld te delen, was je daar als eerste op de hoogte over actuele gebeurtenissen. Vaak nog eerder dan grote nieuwsmedia. Daarnaast was het makkelijk om via hashtags dit nieuws tot op de seconde te volgen en belangrijke gebeurtenissen vanaf verschillende perspectieven mee te krijgen.

Het afgelopen jaar is Twitter veranderd in X en zijn er veel wijzigingen doorgevoerd. Deze veranderingen zorgen ervoor dat nepnieuws meer ruimte krijgt waardoor het platform totaal ongeschikt is geworden om nieuws te volgen.

1. Verificatie

Allereerst is het verificatiesysteem op de schop gegaan. In de tijden van Twitter werden mensen en organisaties handmatig geverifieerd. Onder andere beroemdheden, media, overheden en andere partijen van publiekelijk belang kregen een vinkje bij hun naam. Zo’n vinkje zorgde ervoor dat je zeker wist dat je met de juiste persoon of organisatie te maken had.

Dit verificatiesysteem was niet perfect en je wist natuurlijk nog steeds niet zeker dat iemand met een vinkje de waarheid vertelde. Toch werkte het een stuk beter dan bij X, waar iedereen een vinkje kan krijgen als ze maar betalen. Verificatie zegt dus helemaal niets meer over de betrouwbaarheid van de informatie.

2. Gebruikers worden gemotiveerd tot ophef

Mensen met een abonnement op X die aan specifieke voorwaarden voldoen, krijgen de mogelijkheid om geld te verdienen met hun berichten. Dat betekent dat als je berichten vaker worden bekeken en er vaker op wordt gereageerd, je meer krijgt betaald.

De waarheid is niet altijd wat het beste scoort op X, wat meer dan ooit duidelijk wordt tijdens de huidige oorlog in Gaza. Mensen struikelen over elkaar heen om gelezen te worden met hun berichten vol desinformatie. Zelfs Elon Musk deed een duit in het zakje door accounts voor nieuws aan te prijzen die eerder duidelijk desinformatie hebben verspreid. Musk heeft dit bericht al snel weer verwijderd.

3. Minder context

Als je nu een artikel deelt op X, wordt de kop van het artikel niet meer afgebeeld. Stel dat je het artikel dat je nu leest deelt, dan zie je alleen het plaatje dat bovenaan staat, ‘iphoned.nl’ en je eigen tekst. Door deze aanpassing is het veel makkelijker om de verkeerde informatie te verspreiden, want veel mensen klikken niet op links voordat ze iets reposten en dus verder verspreiden.

4. Minder moderatie

Toen Elon Musk de bezem door Twitter haalde en een hoop medewerkers op straat zette, zaten daar een veel moderators tussen. Mensen die berichten bekijken die niet door beugel kunnen, deze verwijderen en mogelijk accounts blokkeren.

Op X gebeurt dat daarom een stuk minder. Elon Musk vindt dat iedereen hun zegje moet kunnen doen, waardoor er veel minder mensen worden geband. De eigenaar van Twitter heeft zelfs gezegd dat de optie om mensen te blokkeren binnenkort wordt verwijderd.

Alternatief voor X?

Een echt alternatief voor X is er nog steeds niet, maar menig gebruiker is vertrokken naar Mastodon, Bluesky en Threads. Die laatste is alleen nog steeds niet in Europa verkrijgbaar.

Een echt alternatief voor X is er nog steeds niet, maar menig gebruiker is vertrokken naar Mastodon, Bluesky en Threads. Die laatste is alleen nog steeds niet in Europa verkrijgbaar.