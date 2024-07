X gebruikt zonder toestemming jouw gegevens: zo zet je het uit!

Sociaalnetwerksite X (voorheen Twitter) gebruikt zonder toestemming gegevens van gebruikers om AI te trainen. Hoe voorkom je deze gegevensdiefstal?

X gebruikt jouw gegevens: zo zet je het uit!

X heeft bekendgemaakt dat het gebruikersgegevens gebruikt om zijn eigen AI-diensten te trainen. Het bedrijf vraagt niet expliciet om toestemming, maar heeft gewoon een optie toegevoegd in de instellingen die standaard is geactiveerd. In het kader van gegevensbescherming is dit uiteraard bijzonder twijfelachtig. De optie zit bovendien redelijk goed verborgen en kan alleen via de browser worden uitgeschakeld.

In juni probeerde Meta ook al om gebruikersgegevens voor AI-diensten te verzamelen via Facebook en Instagram. Hier hadden gebruikers echter de mogelijkheid om vooraf bezwaar te maken. Bij X hebben gebruikers deze mogelijkheid niet.

Alle gegevens verzameld voor AI

X stelt dat het berichten, gebruikersinteracties, invoer en resultaten wil verzamelen om de chatbot Grok te trainen. Gebruikersgegevens worden voor deze doeleinden doorgegeven aan het bedrijf xAI, dat net als X ook eigendom is van Elon Musk.

De gegevens worden dus niet door X zelf verwerkt, maar door een ander bedrijf, wat impliceert dat X het niet zo nauw neemt met de gegevens van alle gebruikers. Hoewel X zichzelf in 2023 probeerde te beschermen met een aangepast privacybeleid, vereist de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nog steeds expliciete toestemming voor dergelijke wijzigingen. X riskeert dan ook een waarschuwing en mogelijk hoge boetes. Meta is ook al aangeklaagd voor mogelijke schendingen van de gegevensbescherming.

Zo schakel je de gegevensdiefstal uit

Zoals we al zeiden, kun je de optie om je gegevens te gebruiken momenteel alleen uitschakelen in de browserversie van X. Log dus in op de website van X en ga in de Instellingen naar ‘Privacy en veiligheid’. Klik vervolgens onder ‘Gegevens delen en personalisatie’ op ‘Grok’. Verwijder daar het vinkje naast ‘Toestaan dat je posts en interacties, invoer en resultaten van Grok worden gebruikt voor training en finetuning’.

Kun je de instelling niet vinden, dan kun je ook deze link gebruiken wanneer je bent ingelogd.