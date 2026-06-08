WWDC26 liveblog: alle updates op één plek

Het is zover: Apple gaat iOS 27, macOS 27, iPadOS 27 en watchOS 27 onthullen. Vanavond draait alles om het de grote WWDC-keynote, volledig in het teken van de nieuwe softwareversies. In ons liveblog volg je alle onthullingen rechtstreeks, minuut voor minuut.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

dagen uren minuten seconden WWDC 2026 Bekijk de livestream

WWDC26-liveblog

Om 19.00 uur Nederlandse tijd gaat Apple van start met een spectaculaire keynote. Tim Cook en zijn team lichten de sluier van iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 en watchOS 27 op! En wie weet komt er zelfs nog een legendarische ‘One more thing’. Wil je niets missen? Houd dan ons liveblog in de gaten voor alle updates, seconde voor seconde.

Bij zijn besturingssystemen lukt het Apple veel beter om nieuwe features geheim te houden, dus het is vooral gissen wat het bedrijf voor iOS 27 en consorten allemaal gaat aankondigingen. Vrijwel zeker lijkt een nieuwe Siri die als chatbot-app een nieuw leven gaat leiden. Ook zullen er de nodige verbeteringen voor Liquid Glass worden toegepast. Maar verder? Slechts één ding is zeker: het wordt een spannende avond, zeker ook omdat het Tim Cook’s laatste keynote als CEO gaat zijn.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

⌘ WWDC26-liveblog