Op 22 juni houdt Apple weer een WWDC-ontwikkelaarsconferentie, waar we allerlei grote software-updates verwachten. Wat mij betreft mag Apple flink inzetten op betere widget-ondersteuning in iOS 14, iets wat nu zeker nog niet on par is met Android.

Op iPhoned lees je sinds kort een nieuwe rubriek: ArtikelSiri’s. Een serie artikelen waarin elk redactielid van iPhoned hetzelfde onderwerp bespreekt vanuit zijn of haar visie. Met WWDC 2020 aan de horizon is het tijd om ons wensenlijstje erbij te pakken. Vandaag legt Colin uit wat hij wil zien in iOS 14: betere widget-ondersteuning.

Widget-ondersteuning van Apple staat op te laag pitje

Laat ik voorop stellen dat ik zelf meer weet van Android dan van iOS. Ikzelf gebruik al jaren smartphones met het besturingssysteem van Google en ook schrijf ik er meer over dan over iOS en producten van Apple. Dat betekent zeker niet dat ik Apple geen mooi merk vind, dat ik hun apparaten niet mooi vind en ook dat ik hun verschillende (mobiele) besturingssystemen niet ken.

Ik heb regelmatig iPhones in handen, zo af en toe een iPad en heb een tijd lang gewerkt op een MacBook. Niet alleen voor m’n werk, maar ook omdat het me gewoonweg interesseert.

Android: widgets en ontwikkelaars

Op mijn Android-toestel maak ik regelmatig gebruik van zogenaamde widgets, die me informatie geven of een actie laten uitvoeren, zonder dat ik een hele app hoef te openen. Zo check ik snel het huidige weer en de komende weersverwachting, scan ik mijn bonuskaart van de supermarkt of zie ik in een oogopslag wat mijn volgende afspraak is van die dag. Voor het Android-besturingssysteem kun je het zo gek niet bedenken of er is wel een widget te gebruiken.

Veel bekende ontwikkelaars van applicaties maken voor Android ook handige widgets voor hun apps. Zo kun je denken aan de NS-widget om snel treintijden te checken of een widget voor WhatsApp die je zo snel naar het juiste gesprek leidt. Je kunt ook muziek bedienen via Spotify of bijvoorbeeld YouTube Music, je kunt navigeren met Google Maps of direct de inhoud van een mail checken via zo’n widget.

Het fijne voor het Android-platform is, is dat widgets al jaren worden gebruikt: ontwikkelaars weten wat ze ermee kunnen en de mogelijkheden zijn nagenoeg eindeloos.

Apple loopt achter qua widgets

Terwijl widgets al jaren geïntegreerd zijn bij Android is dat bij iOS (en iPadOS) helemaal niet het geval. Sinds iOS 10 kun je beperkt gebruikmaken van deze handige bronnen van informatie en snelkoppelingen. Dat werkt wel op een andere manier dan bij Android en dat is iets waar Apple zeker op achter loopt qua ontwikkeling wat mij betreft.

Zo kun je maar van een select aantal applicaties een widget gebruiken, waardoor de keuze zeker niet reuze is en dat is jammer. Wil je op iOS informatie checken over aandelen, het weer of de agenda dan zie je dat alleen op het speciale widgetscherm. Vanaf het lockscreen of een van je thuisschermen veeg je naar rechts om zo alle widget-informatie te zien. Dat betekent dus dat alle widgets die je kunt en wilt gebruiken op één scherm staan en dat vind ik niet echt fijn.

Op mijn Android-toestellen heb ik bijvoorbeeld een thuisscherm met allerlei snelkoppelingen naar productiviteits-apps en de agenda-widget en mail-widget. Op een ander scherm staan snelkoppelingen naar mijn meest gebruikte apps en een weer-widget van mijn favoriete app. Android limiteert je namelijk niet tot slechts een scherm waarop al je widgets te zien zijn en dat geeft wat mij betreft de vrijheid die ook iOS moet hebben.

iPadOS biedt meer mogelijkheden, maar nog steeds te weinig

Begin juni 2019 werd iPadOS officieel onthuld en gelukkig zijn de widgetmogelijkheden daar iets minder beperkt. De app-iconen zijn daarin dichter bij elkaar gezet, waardoor je wel wat widgets op je homescreens kunt plaatsen, maar dat kan alleen aan nog aan de linkerzijde van een scherm. Zelf wat afwisselen tussen widgets en app-snelkoppelingen is er nog steeds niet bij, een gemiste kans qua personalisatie.

‘Apple werkt aan betere widget-ondersteuning iOS 14’

Op 22 juni aanstaande verwachten we meer te gaan horen over iOS 14 en naast allerlei nieuwe functies, verwachten we daar ook meer info te gaan horen en zien over widget-ondersteuning iOS 14. Verschillende designers zijn ook al aan de slag geweest met het maken van allerlei concepten. Zo krijgen we inzichten in hoe iOS 14 misschien om kan gaan met widgets. Zo zagen we al verschillende widget-designs van designer Parker Ortolani en ook ontwerper Aleksey Bondarev is aan de slag gegaan met allerlei concepten.

Het lijkt er dus op dat ook Apple eindelijk weet wat voor meerwaarde een goede widget-integratie bij een besturingssysteem biedt. Samen met Dilara’s wens voor een appdrawer in iOS 14 zijn dat wat mij betreft zeker twee dingen die iOS een stuk completer zouden maken.

