WWDC Wensen: Het is tijd voor Apples eigen wachtwoordmanager

iCloud Sleutelhanger is een prima dienst, maar met Apples focus op privacy is het opmerkelijk dat het bedrijf nog geen volwaardige concurrent voor 1PassWord en LastPass heeft.

ArtikelSiri #2: WWDC Wensen

Op iPhoned vind je sinds kort een nieuwe rubriek: ArtikelSiri’s. Een serie artikelen waarin de redactie van iPhoned hetzelfde onderwerp bespreekt vanuit zijn of haar visie. Met WWDC aan de horizon is het tijd om ons wensenlijstje erbij te pakken. Vandaag legt Lars uit wat hij hoopt te zien in iOS 14.

WWDC Wensen: Apples eigen wachtwoordmanager

Voor mensen die Apple al een tijdje volgen zal het geen geheim zijn dat het bedrijf privacy hoog in het vaandel heeft staan. Ieder jaar introduceren software-updates nieuwe functies die ervoor zorgen dat gegevens van gebruikers beter beschermd worden. Zo introduceerde het bedrijf vorig jaar nog Sign in With Apple: een dienst waarmee je veilig en snel een account kunt aanmaken voor websites en apps.

Reken er dus maar op dat we dit jaar ook met iOS 14 weer nieuwe functies te zien krijgen die hier verder op voortbouwen. Daardoor vroeg ik me af wat Apples volgende stap kan zijn om hier een volgende stap mee te zetten. Als ik kijk naar de apps op mijn iPhone, iPad en Mac die te maken hebben met privacy en het beschermen van mijn gegevens, dan zijn degene die ik het meeste gebruik niet van Apple afkomstig.

Deze apps zijn Google Authenticator en Lastpass, twee apps die nauw met elkaar verbonden zijn. Google Authenticator staat vol met cijfercodes die je nodig hebt voor tweefactorauthenticatie, zodat je een extra beveiligingsstap toevoegt bij het inloggen. Lastpass is een wachtwoordmanager, een soort digitale kluis waarin je al je wachtwoorden bewaart en deze afsluit met een hoofdwachtwoord.

Apple wachtwoordmanager: upgrade voor iCloud Sleutelhanger

Langzaam maar zeker bouwt Apple een functie uit die steeds dichter in de buurt komt van een Apple wachtwoordmanager. iCloud Sleutelhanger bestaat al jaren en is een vast onderdeel van Safari, iOS en macOS, maar is nog steeds niet uitgebreid genoeg. Door een volwaardige wachtwoord-app standaard op iedere iPhone te zetten, kan Apple het concept van wachtwoordmanagers op een hele toegankelijke manier aan een gigantisch publiek voorstellen.

Denk hierbij aan een losse app op je homescreen, net zoals Lastpass en 1Password dat ook doen. Deze app bewaart al je wachtwoorden, is af te schermen met Touch ID of Face ID en een hoofdwachtwoord dat je zelf moet onthouden. Heb je de app ontgrendeld, dan krijg je toegang tot je digitale kluis, een plek waar al je wachtwoorden worden verzameld. Voeg je een nieuwe site toe, dan geeft de app je een suggestie voor een lastig te kraken wachtwoord, net zoals iCloud Sleutelhanger dit nu ook al doet.

In een speciaal tabblad is bovendien ruimte om documenten versleuteld op te slaan. Denk hierbij aan belangrijke documenten die je voor je werk of privésituatie nodig hebt. Zelfs als je iPhone of MacBook gestolen wordt of kapot gaat, heb je in deze kluis nog toegang tot deze bestanden. Door ze los te koppelen van je normale iCloud Drive staan ze bovendien beter beveiligd en apart opgeslagen van de rest van je online documenten.

Een nieuwe Apple-dienst?

Veel van de functies die ik hierboven beschrijf heeft Apple al in zekere mate toegevoegd via iCloud Sleutelhanger, maar omdat deze functie zo goed zit weggestopt is hij een stuk minder toegankelijk dan een dienst als Lastpass. Bovendien ligt er voor Apple een kans om meer geld te verdienen aan een nieuwe dienst. Vrijwel alle wachtwoord-apps hebben een premium-abonnement met extra functies, dus als Apple met zijn eigen wachtwoordmanager komt kan het bedrijf hier ook een maandbedrag voor vragen.

Nu Apple zich steeds meer richt op het aanbieden van diensten als Apple Arcade en Apple TV Plus, lijkt een dienst die zich richt op het beschermen van jouw gegevens en privacy een logische volgende stap die perfect bij het imago van Apple past. Bovendien is Apple de enige die een wachtwoordmanager kan maken die zo goed is geïntegreerd is in iOS en andere Apple-software.

Apple heeft bovendien al een eigen alternatief voor tweestapsverificatie via iCloud. Iedere keer als je inlogt op een ander apparaat met je Apple ID moet je dit goedkeuren door een cijfercode in te voeren. Door hier een app omheen te bouwen die ook voor andere websites en diensten beschikbaar komt, heeft Apple een eigen alternatief voor apps als Google Authenticator.

Meer over iOS 14

iOS 14 wordt op 22 juni onthuld tijdens WWDC 2020. De jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie vindt dit jaar volledig online plaats in verband met het coronavirus. Toch is er al heel wat uitgelekt over de nieuwe iPhone-update. Zo zou Apple een speciale ar-app introduceren, naast een nieuwe appkiezer en meer verbeteringen.