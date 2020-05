22 juni is het zover: tijdens WWDC kondigt Apple grote nieuwe software-updates aan, waaronder de grote iPhone-update iOS 14. Hopelijk krijgt ook iOS dan een app-drawer.

ArtikelSiri’s #2: WWDC Wensen

Op iPhoned lees je sinds kort een nieuwe rubriek: ArtikelSiri’s. Een serie artikelen waarin de redactie van iPhoned hetzelfde onderwerp bespreekt vanuit zijn of haar visie. Met WWDC 2020 aan de horizon is het tijd om ons wensenlijstje erbij te pakken. Vandaag legt Dilara uit wat zij hoopt te zien in iOS 14: een app-drawer.

Waarom iOS een appdrawer nodig heeft

Toen ik van een Android-smartphone overstapte naar een iPhone was er één ding dat ik duidelijk miste: een app-drawer. De applade is in principe een lijst van alle apps die op je smartphone zijn geïnstalleerd. Ook als de apps niet op je thuisscherm staan, kun je ze hier vinden. Door een handige zoekbalk bovenin vind je zó de app die je zoekt. Handig voor apps die je niet heel regelmatig gebruikt, maar toch graag op je smartphone laat staan.

Op die manier bewaar je de ruimte op je homescreen alleen voor je favoriete en meestgebruikte apps. In iOS is dat helaas niet mogelijk. Al je apps staan op je homescreen, en deze kunnen er alleen van af door de app rigoureus te verwijderen. Gelukkig is er de mogelijkheid om je apps in mappen te sorteren, maar het blijft vrij onoverzichtelijk.

iOS 14-geruchten wijzen ook op applade

Meerdere geruchten wijzen erop dat iOS 14 een nieuwe functie toevoegt, waardoor er een extra pagina met een app-lijst op het thuisscherm te vinden is. Dit verschilt iets van een applade, die je in Android te zien krijgt als je naar boven veegt of een speciale knop daarvoor indrukt.

Toch komt het aardig in de buurt. Vooral als deze applijst een zoekfunctie krijgt, is het dé manier om je homescreen mooi opgeruimd te houden. Bovendien hoef je niet bang te zijn dat je eindeloos moet scrollen door je lijst aan apps: de lijst is slim ingedeeld op basis van Siri-suggesties, het tijdstip en eventuele notificaties. Je kan ze dan precies zo sorteren zoals jij wil, zonder dat je lang hoeft te scrollen.

De gelekte broncode van iOS 14 liet al aanwijzingen voor de nieuwe functie zien, maar het is nog maar afwachten of het er daadwerkelijk komt. De aanwijzing was genoeg voor conceptmakers om vast te visualiseren hoe de functie eruit gaat zien, en dat ziet er veelbelovend uit. Je zou eventueel kunnen switchen tussen een lijst en een rasterweergave.

Ook kun je sorteren op recent gebruikte apps, of apps waar je nog ongelezen notificaties voor hebt gekregen. Hoewel dat ook erg handig is, kijk ik toch het meeste uit naar een overzichtelijk thuisscherm, zonder alle mappen met apps die ik eens in de twee maanden gebruik. Ook is het vooral een goede manier om snel apps te vinden en te filteren.

Meer WWDC verwachtingen

Ondanks dat de broncode van iOS 14 gelekt is, weten we natuurlijk nog niet zeker wat tijdens WWDC 2020 precies wordt aangekondigd. Door verschillende geruchten kunnen we wel onze verwachtingen en wensen uitspreken. Zo vindt onze redacteur Erwin dat watchOS 7 een ingebouwde slaapmeter nodig heeft en hoopt Lars op Apples eigen wachtwoordmanager. Benieuwd wat er naast de app-lijst nog meer wordt verwacht voor de nieuwe grote iOS-update? Bekijk dan onze 11 verwachtingen van iOS 14.

Dit jaar is WWDC volledig online in verband met het coronavirus. Wel zal tijdens de ontwikkelaarsbeurs nog steeds een traditionele Apple-keynote zijn waar nieuwe software wordt onthuld. iPhoned houdt al het nieuws rondom deze beurs nauwlettend in gaten. Bezoek onze website dus regelmatig als je op de hoogte wil blijven en download onze officiële iPhoned-app.

