Zelfs ná WWDC moeten we nog lang op de Apple Reality wachten

Tijdens de WWDC in juni krijgen we waarschijnlijk een eerste glimp van Apple Reality. Maar voor de echte release moet je veel langer wachten.

Apple Reality komt op WWDC

De afgelopen maanden is steeds meer duidelijk geworden over Apple Reality, Apple’s eerste VR-bril. Het leek er sterk op dat Apple de bril in het voorjaar van 2023 zou presenteren. Dat bleek niet het geval en de lancering van Apple Reality is inmiddels doorgeschoven naar de WWDC in juni. Volgens de laatste geruchten is Tim Cook dan van plan om de bril te presenteren.

The Wall Street Journal heeft nu naar buiten gebracht dat de bril waarschijnlijk voorlopig nog niet beschikbaar is na de WWDC. Apple zal de bril wél presenteren in juni, maar het duurt nog even voordat we de massaproductie van Apple’s eerste VR-bril kunnen verwachten.

VR-bril verschijnt nu pas in de herfst

Volgens The Wall Street Journal loopt Apple nog tegen een aantal technische problemen aan, waardoor de massaproductie van de bril mogelijk wordt uitgesteld. De bril wordt dan wel gepresenteerd in juni, maar is pas in het najaar of in de winter aan te schaffen. In het rapport wordt zelfs december genoemd als start van de massaproductie. Nog even geduld dus!

Het rapport van The Wall Street Journal bevestigt daarnaast eerdere geruchten over de Apple Reality. Zo is er te lezen dat de VR-bril qua design sterk lijkt op een skibril, waarmee de ogen volledig worden afgesloten van de omgeving. Dit rapport beschrijft eveneens dat de batterij van Apple Reality niet in de bril zelf is verwerkt. Hierdoor is het comfortabeler om de bril te dragen, zeker voor langere tijd.

Meer weten over Apple Reality?

Volgens de laatste geruchten zou het ontwikkelingsteam van de Apple Reality de lancering op de WWDC opnieuw willen uitstellen, maar heeft Tim Cook dit geweigerd. Cook staat er volgens deze geruchten op dat de bril op de WWDC wordt gepresenteerd. Het is daarom de verwachting dat Apple’s eerste VR-bril in juni officieel wordt aangekondigd, maar dus pas (veel) later te koop is.

Wil je meer weten over de Apple Reality op de WWDC? Eerder verklapte een groot lek al bijna alle geheimen over de VR-bril en werd duidelijk dat Apple het waarschijnlijk verplicht om AirPods te dragen bij het gebruiken van de bril. Inmiddels werkt het bedrijf naar verluidt ook al aan een goedkopere VR-bril: Apple Reality One. Hier lees je alles over de goedkopere versie van Apple Reality.

