WWDC 2026 staat voor de deur en Apple heeft weer genoeg te vertellen. Maar krijgen we ook nieuwe producten te zien, of blijft het vooral bij software?

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WWDC 2026: presenteert Apple binnenkort nieuwe producten?

De WWDC 2026 komt eraan. Van 8 tot en met 12 juni laat Apple weer zien wat er op softwaregebied dit jaar naar je iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en andere apparaten komt. Maar krijgen we ook wat nieuwe producten te zien?

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen, want de kans daarop is niet zo heel groot. WWDC is voornamelijk voor de software (en de ontwikkelaars). Tijdens deze week laat Apple meestal de nieuwe versies van iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS en visionOS zien. Dit jaar gaat het dus vooral om iOS 27 en de andere grote updates.

Nieuwe producten tijdens WWDC 2026: toch een kleine kans

Toch is de kans op hardware niet helemaal nul. Apple heeft WWDC eerder gebruikt voor grote productaankondigingen. Denk maar aan de Apple Vision Pro, die tijdens WWDC 2023 werd onthuld. Toen werden er ook een aantal nieuwe MacBooks uitgebracht.

Als Apple dit jaar toch iets nieuws laat zien, dan is de kans het grootst dat het met Siri en slimme apparaten voor in huis te maken heeft. Daarbij kun je denken aan een nieuwe HomePod mini of iets anders nieuws.

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Daarom voelt dit ook meteen als de meest logische gok. Eerst laat Apple de nieuwe Siri en AI-functies zien. Daarna kan het bedrijf later dit jaar de slimme woonproducten aankondigen die daar gebruik van maken. Een korte teaser tijdens WWDC kan dus best, maar een echte productlancering lijkt veel minder waarschijnlijk.

Voor nieuwe Macs is de kans nog kleiner. Er gaan wel geruchten over nieuwe modellen, maar die lijken niet speciaal voor WWDC klaar te staan. Ook nieuwe AirPods of Apple Watches passen beter bij een later moment. Nieuwe producten lijken er dus niet komen tijdens WWDC 2026, maar je weet maar nooit.

Wil je weten wat er allemaal wordt aangekondigd tijdens WWDC 2026? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!