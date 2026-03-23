Pak je agenda: op deze datum wordt iOS 27 (en véél meer) onthuld bij WWDC 2026

Apple heeft de WWDC 2026 aangekondigd, waardoor we weten op welke datum iOS 27 wordt onthuld. Zet deze datum alvast in je agenda!

WWDC 2026

Apple heeft de datum van de WWDC 2026 officieel aangekondigd! Op maandag 8 juni 2026 onthult Apple de grootste software-updates van het jaar. Die dag zien we de belangrijkste softwareversies van 2026, dat zijn iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 en visionOS 27. De WWDC 2026 duurt van 8 juni tot en met 12 juni, de rest van de week vinden er online workshops en colleges plaats voor ontwikkelaars.

Ben je benieuwd naar alle nieuwe softwareversies? Zorg er dan voor dat je op maandag 8 juni om 19.00 uur klaar zit, want dan begint de eerste presentatie van de WWDC 2026. Dit is direct de belangrijkste presentatie, waarbij Apple iOS 27 en iPadOS 27 aan het publiek toont. Die avond weten we welke veranderingen er dit jaar naar je iPhone, iPad, Apple Watch, Mac en Apple TV komen. Dat is lang niet alles, zo zien we waarschijnlijk ook nieuwe functies voor de AirPods en CarPlay.

Belangrijke verbeteringen in iOS 27

Met iOS 27 komen belangrijke verbeteringen naar je iPhone. Waar Apple met iOS 26 veel functies introduceerde, focust het bedrijf naar verluidt op het verbeteren van de bestaande software bij iOS 27. Dat betekent dat je minder nieuwe features kunt verwachten, in plaats daarvan werken de huidige functies beter. Apple schoont de software bovendien op in iOS 27, waardoor je iPhone sneller en energiezuiniger werkt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Natuurlijk betekent dat niet dat je helemaal geen nieuwe functies gaat zien in iOS 27. Apple geeft Siri naar verwachting een grote update, waardoor de stemassistent verandert in een compleet nieuwe chatbot. Verder krijgt je iPhone er belangrijke satellietfuncties bij, zo werkt Apple Kaarten straks via satellieten en kun je foto’s verzenden via de satellietverbinding. Met iOS 27 blijf je in geval van nood altijd bereikbaar, zelfs als je geen mobiele verbinding hebt.

Naast iOS 27 presenteert Apple op maandag 8 juni 2026 ook belangrijke updates voor de iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV en de Apple Vision Pro. Dit jaar zijn dat iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 en visionOS 27. Het bedrijf presenteert zonder twijfel ook verbeteringen voor CarPlay, AirPods en de HomePod. Helaas zijn deze verbeteringen niet direct beschikbaar, want Apple brengt alle updates pas in september uit.

Bij de WWDC 2026 zien we het merendeel van alle nieuwe functies al, maar we kunnen pas in september met alle nieuwe softwareversies aan de slag. Nog even geduld dus, want je kunt iOS 27 en alle andere updates pas in september installeren.