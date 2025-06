WWDC 2025 kijken: hier volg je hét Apple-event van het jaar live!

Het is bijna tijd voor hét Apple-event van 2025! Wil jij niks missen van het evenement? Kijk dan hier live mee met de WWDC 2025!

WWDC 2025 kijken

De WWDC 2025 komt eraan! Bij hét Apple-evenement van het jaar kondigt Apple de belangrijkste software-updates van 2025 aan. Op maandag 9 juni om 19.00 uur (Nederlandse tijd) onthult Apple iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26, tvOS 26 en visionOS 26. De verwachtingen zijn hooggespannen, want bij alle besturingssystemen wordt een compleet nieuw ontwerp verwacht. Het is voor het eerst dat Apple de interface van alle softwareversies op hetzelfde moment aanpast.

Het nieuwe design van alle besturingssystemen is lang niet de enige verandering. Naar vrijwel alle softwareversies komen nieuwe features, die de iPhone, iPad, Apple Watch, Mac(Book) en Apple TV verbeteren. Maandagavond weten we zeker welke functies dat zijn, want dan presenteert Apple alle updates. Wil je daar niks van missen? De WWDC 2025 live kijken doe je op maandag 9 juni om 19.00 uur hier:

Meer manieren

Heb je een Apple TV? Dan kun je de WWDC 2025 ook live kijken via de Apple TV-app. Deze app is standaard geïnstalleerd op de vierde generatie Apple TV en nieuwer. Bij de tweede of derde generatie van de Apple TV verschijnt vanzelf een kanaal waarop je het evenement kunt volgen. Dit gebeurt vlak voor het evenement, dus houd de Apple TV goed in de gaten op maandagavond rond 19.00 uur.

Als je geen Apple TV hebt kun je de WWDC 2025 alsnog kijken via de Apple TV-app. Deze applicatie is gratis te installeren en voor het evenement heb je geen abonnement nodig. Installeer de Apple TV-app op je iPhone of iPad en bekijk hét Apple-event van het jaar via deze link! Heb je de app nog niet? Bekijk de applicatie dan hier in de App Store:

Apple TV Apple 9.2 (16.999 reviews) Gratis via App Store via App Store

Blijf op de hoogte van de WWDC 2025

Heb je geen tijd om de WWDC 2025 op maandag 9 juni om 19.00 uur live mee te kijken? Maar wil je wel op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Houd iPhoned dan in de gaten en schrijf je in voor de nieuwsbrief, zodat je geen enkele aankondiging van Apple mist. Tijdens de presentatie houden wij je op de hoogte alle nieuwe functies die aar je iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en Apple TV komen!