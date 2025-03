WWDC 2025: deze hints verstopte Apple in de uitnodiging

Apple heeft de WWDC 2025 aangekondigd! Benieuwd welke hints er in de uitnodiging verstopt zijn? Dit weten we al.

WWDC 2025

De uitnodigingen voor de WWDC 2025 zijn verstuurd door Apple! De WWDC (Worldwide Developers Conference) is ieder jaar één van de belangrijkste evenementen voor Apple. Tijdens dit evenement worden de grootste software-updates voor de iPhone, iPad, Mac(Book), Apple Watch, Apple TV en de Apple Vision Pro gepresenteerd. Dit jaar staan iOS 19, iPadOS 19, watchOS 12, macOS 16, tvOS 19 en visionOS 3 op de planning.

Traditiegetrouw verstopt Apple een aantal hints in de uitnodiging, waardoor we al een idee hebben welke nieuwe functies er worden aangekondigd op de WWDC 2025. Dit jaar zijn de verwachtingen hooggespannen, want er wordt een nieuw design verwacht bij iOS 19, iPadOS 19 én macOS 16. Benieuwd welke aanwijzingen we terugvinden in de uitnodiging? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

Aanwijzigingen

In de uitnodiging van de WWDC 2025 lijkt Apple het nieuwe ontwerp van besturingssystemen als iOS 19, iPadOS 19 en macOS 16 te bevestigen. In het logo van WWDC 2025 zijn de cijfers transparant gemaakt en heeft de cirkel een duidelijke schaduw. Dit lijkt op de doorzichtige kaders, die we ook in visionOS zien. Daarmee worden eerder geruchten bevestigd, want die voorspellen dat iOS 19, iPadOS 19 én macOS 16 elementen van visionOS zullen overnemen.

Dat is niet alles, want Apple werkt waarschijnlijk ook aan een nieuw lettertype voor iOS 19, iPadOS 19 en macOS 16. Een eerste indruk van dit lettertype is terug te zien in de uitnodiging van de WWDC 2025. Greg Joswiak heeft in een bericht op X een animatie van WWDC 2025 gedeeld. Daarin is te zien dat de letters dunner en direct daarna weer dikker worden. Grote kans dat deze animatie duidt op een aangepast lettertype in de besturingssystemen.

You’re gonna want to save the date for the week of June 9! #WWDC25 pic.twitter.com/gjzYZCkPbA — Greg Joswiak (@gregjoz) March 25, 2025

Ronde symbolen in iOS 19

Opvallend is de ronde cirkel die Apple rondom het logo van WWDC 2025 heeft geplaatst. De cirkel verwijst vermoedelijk naar het Apple Park, maar kan ook een hint zijn naar de vorm van de applicaties op het Beginscherm van je iPhone en iPad. Op dit moment zijn de symbolen van alle apps nog vierkant, maar daar kan met iOS 19 en iPadOS 19 verandering in komen. In visionOS zijn de icoontjes namelijk wél rond.

Het is nog onduidelijk of iOS 19 en iPadOS 19 deze ronde symbolen overnemen, maar dat zou een grote verandering voor het Beginscherm van de iPhone en iPad betekenen. Welke veranderingen Apple definitief naar de besturingssystemen brengt weten we zeker op maandag 9 juni 2025. Die dag begint de WWDC 2025 en presenteert het bedrijf alle nieuwe softwareversies. Wil je meer weten over de WWDC? Lees dan hier meer over Apple’s aankondiging van de WWDC 2025!