WWDC 2025: deze 5 aankondigingen doet Apple volgende maand

De WWDC 2025 begint op maandag 9 juni en hoewel we niet alles weten, is het inmiddels helder dat we deze 5 aankondigingen kunnen verwachten.

Deze 5 aankondigingen doet Apple volgende maand

Dit zijn de belangrijkste aankondigingen die Apple doet tijdens de WWDC 2025:

1. iOS 19

Dit is zonder meer een van de belangrijkste aankondigingen. iOS 19 gaat er anders uitzien dan de versie die we nu kennen. Waarschijnlijk lijkt het meer op visionOS. De verwachting is zelfs dat Apple iOS 19, iPadOS 19 en macOS 16 dit jaar een visionOS-achtige look en feel gaat geven. We weten nog niets over de details, maar we verwachten de komende jaren meer glanzende en reflecterende interfaces, achtergronden en knoppen.

2. macOS-achtig iPadOS 19

Volgens Majin Bu neemt iPadOS 19 een paar dingen over van macOS als het wordt aangesloten op een Magic Keyboard. Zo zou de bovenste menubalk worden weergegeven. Bovendien staat Apple op het punt om Stage Manager 2.0 te introduceren, een verbeterde multitasking-modus die ook automatisch wordt geactiveerd wanneer het toetsenbord wordt aangesloten. Dit helpt het beheren van apps en vensters als het goed is enorm.

iPadOS 19 may introduce a macOS-style menu bar and Stage Manager 2.0 with Magic Keyboard, while iOS 19 could support external displays on USB-C iPhones.



Full Article:https://t.co/zsj321lQqt pic.twitter.com/Iu29k9cKa3 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 24, 2025

3. Scrollen met je ogen in visionOS 3

Apple werkt naar verluidt aan een functie voor de Vision Pro headset waarmee je door de software kunt scrollen met je ogen. Een interessante functie, zeker als Apple een manier vindt om die ook naar andere apparaten te brengen. Hoe het precies werkt, is vooralsnog onduidelijk. Hoe dan ook, het is een van de aankondigingen die je tijdens de WWDC 2025 kunt verwachten.

4. Project Mulberry

Dit is een van de aankondigingen die we pas in iOS 19.4 voor het grote publiek verwachten, dus dat duurt nog wel even. Het gaat om een op AI-gebaseerde gezondheidscoach. Deze zal gebruikmaken van de gezondheids- en biometrische gegevens die door Apple-apparaten worden verzameld. Vervolgens krijg je persoonlijke aanbevelingen over hoe je je gezondheid kunt verbeteren.

Het slechte nieuws is dat dit mogelijk wordt gepresenteerd als een nieuwe abonnementsdienst. Desondanks zou dit project best wel eens veel impact kunnen hebben.

5. Toegang tot Apple Intelligence-modellen

We verwachten dat Apple tijdens de WWDC van dit jaar zal aankondigen dat het zijn AI-modellen zal openstellen voor externe ontwikkelaars. Dit betekent dat ontwikkelaars kunnen profiteren van de voordelen van AI-verwerking op het apparaat, zonder dat ze een volledig LLM- of ander AI-model in hun app hoeven te integreren. In de praktijk kan dit ervoor zorgen dat AI-functies voor afbeeldingen, tekst, video en audio op grote schaal worden toegepast in apps die dat anders niet zouden kunnen.

WWDC 2025

De WWDC vindt plaats van 9 juni tot en met 13 juni. Apple trapt de week dan op maandag 9 juni af met een grote presentatie. Wil je er niets van missen, houd de website van iPhoned dan in de gaten!