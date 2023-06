WWDC 2023 terugkijken: bekijk hier Apple’s meest recente keynote

Oh nee! Heb je de keynote van WWDC 2023 gemist? Of wil je hem nog een keer zien Geen nood! Wij vertellen je precies waar je WWDC 2023 kunt terugkijken.

WWDC 2023 terugkijken

Apple’s meest recente keynote was een flinke. De presentatie duurde zo’n twee uur en liet onder andere iOS 17, watchOS 10 en de (erg dure) Apple Vision Pro zien. Heb je de stream gemist en wil je de keynote van WWDC 2023 nog een keer terugkijken? Dat kan! De volledige stream is op het YouTube-kanaal van Apple terug te vinden, net als een aantal andere video’s.

Daar blijft het echter niet bij, want WWDC 2023 duurt van 5 tot en met 9 juni. Apple brengt in de loop van de week nog meer video’s uit. Daarnaast worden sommige aankondigingen die tijdens de WWDC 2023-keynote gedaan werden nog verder uitgediept.

De belangrijkste aankondigingen op een rij

Zit je niet te springen voor het terugkijken van een video van twee uur over WWDC 2023? Dat hoeft niet, want we praten je heel snel bij. Hieronder vind je de lijst met de belangrijkste aankondigingen die Apple tijdens WWDC 2023 gemaakt heeft.

Wanneer je uit deze lijst maar een paar aankondigen wilt lezen, moet je die van Apple Vision Pro en iOS 17 zeker even doorkijken. Ben je vooral geïnteresseerd in nieuwe Macs? Dan was er gisteren ook genoeg om van te smullen: de grotere MacBook Air 2023 met een scherm van 15 inch en de Mac Studio 2023 sprongen in het oog.

