WWDC 2023: dit is wanneer Apple met iOS 17 komt

Apple heeft de datum van WWDC 2023 officieel aangekondigd! Op 5 juni onthult het bedrijf iOS 17 en verschillende nieuwe producten. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WWDC 2023 officieel

Apple heeft de persuitnodigingen voor WWDC 2023 verstuurd. Maar dit jaar is er wel iets veranderd bij de jaarlijkse conferentie voor app-ontwikkelaars. WWDC 2023 vindt nog steeds online plaats, maar Apple is van plan om op 5 juni de hele dag een speciaal event te organiseren in Apple Park. Ontwikkelaars en studenten kunnen dan op locatie de keynote bekijken, Apple-medewerkers ontmoeten en de Apple Design Awards bezoeken.

WWDC 2023 zal op 5 juni beginnen en tot 9 juni duren. Tijdens dit event gaat Apple waarschijnlijk net als voorgaande jaren behoorlijk wat nieuwe software introduceren. Je moet dan denken aan iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 en macOS 14.

Daarnaast komt er ook wat nieuwe hardware om de hoek kijken. Volgens geruchten zal dit de AR/VR-headset zijn, maar er staan ook updates voor de MacBook Pro en de MacBook Air in de planning. De rest van het evenement staat in het teken van online workshops voor ontwikkelaars, colleges en digitale borrels.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Belangrijkste onthulling: iOS 17

Voor de meeste mensen is iOS 17 de belangrijkste aankondiging tijdens WWDC 2023. De iPhone software-update volgt iOS 16 op. iOS 17 wordt deze keer een iPhone-update met een aantal felbegeerde functies. Dat zegt de betrouwbare Apple-insider Mark Gurman.

Het is nog niet duidelijk hoe laat de iOS 17-keynote precies plaatsvindt op 5 juni. Als we kijken naar het verleden dan zal de introductie waarschijnlijk om 19.00 uur zijn. Bij iPhoned gaan we uiteraard verslag doen van de WWDC-keynote. Zorg er dus voor dat je op 5 juni klaar zit!

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!