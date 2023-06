WWDC 2023 kijken: hier kun je het Apple-event live zien!

Apple gaat tijdens de WWDC van 2023 meerdere nieuwe producten onthullen. Maar waar kun je WWDC 2023 het beste live kijken? Wij geven je drie opties!

WWDC 2023 live kijken doe je hier

WWDC 2023 is Apple’s jaarlijks evenement, waarbij verschillende nieuwe producten worden aangekondigd. Op 5 juni 19:00 Nederlandse tijd is het dan eindelijk zover. Wil je de keynote live volgen? Dan hebben wij de beste manieren al voor je bij elkaar gezocht!

1. Bekijk via YouTube

De makkelijkste manier om de keynote van WWDC 2023 te kijken is via het officiële YouTube-kanaal van Apple, die je hieronder kunt vinden. Als WWDC 2023 nog niet begonnen is, kun je op ‘Melding sturen’ klikken. Je krijgt dan een berichtje als de stream van WWDC 2023 van start gaat.

2. Check de event-website van Apple

Je kunt WWDC 2023 ook kijken via de speciale event-website van Apple op je iPhone, iPad of Mac. Daarvoor moet je naar Apple’s event-website surfen wanneer de keynote begint.

3. WWDC 2023 via Apple TV kijken

Via Apple TV is er nog een derde optie om WWDC 2023 te bekijken. Bij de Apple TV 4 en nieuwer moet je de Apple Special Event-app uit de App Store plukken. Bij de tweede of derde generatie krijg je vanzelf een speciaal kanaal waarop je het event kunt volgen. Oudere Apple TV’s moeten het event via YouTube of Apple’s website volgen.

Zo blijf je op de hoogte van alle onthullingen tijdens WWDC 2023

Hoef je niet per se WWDC 2023 live te kijken, maar wil je wel op de hoogte worden gehouden van alle aankondigingen? Houd dan de iPhoned-website in de gaten. Tijdens de WWDC 2023 vertellen we je precies wat er nieuw is!

Wil je altijd op de hoogte blijven van WWDC 2023? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!