WWDC 2023 hints: dit laat Apple stiekem nu al weten

De volgende WWDC komt er nu wel héél snel aan. Wat Apple precies gaat presenteren is officieel nog niet bekend. Toch geeft Apple altijd een paar verborgen hints en dat is ook weer het geval bij WWDC 2023!

WWDC 2023 hints

Vanaf maandag 5 juni om 19:00 uur moet je klaarzitten: WWDC 2023 gaat dan weer beginnen. Wat Apple precies gaat onthullen is nog niet bekend. Maar Apple tilt altijd wel een tipje van de sluier op door met een paar hints te strooien. Dit zijn de WWDC 2023-hints die wij gevonden hebben.

Dit zijn de hints in het logo

Als je goed naar het WWDC 2023-logo kijkt, zie je een stapeltje gekleurde bogen. Deze bogen lijken wel wat weg te hebben van de lenzen in een Virtual Reality-bril. Die zijn namelijk ook gebogen. Dit zou dus kunnen wijzen op de aankondiging van Apple’s Virtual Reality-bril.

Afspeellijst in Apple Music voor WWDC 2023

Apple heeft ook een speciale WWDC-afspeellijst in Apple Music uitgebracht. In deze speciale WWDC 2023-playlist zitten waarschijnlijk ook nog wat hints verborgen. Zo duurt de afspeellijst 1 uur en 15 minuten. Dat zou kunnen betekenen dat de hoofd-keynote zo lang gaat duren.

Dat Apple een afspeellijst met muziek heeft gepubliceerd voor WWDC gebeurd vaker, maar toch blijft het interessant. Het zijn 25 nummers en bovenaan (onder de titel) is te lezen ‘Kick off you session – and your summer – with the season’s biggest artists’.

Apple noemt de presentaties die na de keynote komen altijd ‘sessions’. In deze sessies wordt een van de nieuwe functies uitgelicht in iOS 17. Dat zou betekenen dat er minstens 25 nieuwe functies gaan komen.

De afspeellijst zou er ook op kunnen wijzen dat de VR-bril straks games als Beat Saber of Dance Central gaat krijgen. Voor Beat Saber gingen er al geruchten vanwege de VR-bril en dat het een van de populairste VR-games is. Daarnaast is Apple de laatste jaren al langer bezig om meer games naar de Mac te halen. En muziekgames zijn er nog steeds niet veel.

WWDC 2023 in het kort

De WWDC een jaarlijks terugkerend Apple-evenement. Hierbij wordt er elk jaar een reeks nieuwe producten aangekondigd. Tijdens dit jaarlijkse evenement presenteert Apple ook altijd nieuwe software-updates voor bijna alle producten. WWDC 2023 duurt wederom vijf dagen. Ontwikkelaars én studenten zijn dan (indien uitgenodigd) welkom bij het Apple Park in Cupertino, Californië.

Naast de bovenstaande WWDC 2023 hints wordt de grootste onthulling natuurlijk iOS 17. Naast iOS 17 verschijnen bij WWDC 2023 waarschijnlijk ook updates voor je Mac, iPad, Apple TV en Apple Watch. Apple lanceert dan namelijk iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 en macOS 14.