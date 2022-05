WWDC 2022: dit zijn onze verwachtingen van Apple’s conferentie

Over een paar weken is het al zover: WWDC 2022. Op dit Worldwide Developers Conference gaat Apple naar alle waarschijnlijkheid allerlei nieuwe software (en misschien hardware) aankondigen. Dit zijn onze verwachtingen voor WWDC 2022!

Zekerheidje: Apple kondigt software aan op WWDC

Apple heeft ons een tijdje geleden al uitgenodigd voor WWDC 2022. De verwachting is dat alle grote aankondigingen ‘s avonds op de eerste dag zullen plaatsvinden. Van 6 juni tot en met 10 juni 2022 staat Cupertino in het teken van de software. Jammer genoeg moeten we wel online meekijken met de aankondigingen in plaats van fysiek aanwezig te zijn.

Tijdens de keynote op de WWDC 2022 zien we waarschijnlijk iOS 16, macOS 13, watchOS 9 en iPadOS 16 verschijnen. Maar software is (hopelijk) niet het enige. In dit artikel lees je alle verwachtingen van de software én onze hoop voor nieuwe Apple-producten op WWDC 2022.

iOS 16: Dit zijn onze verwachtingen van WWDC 2022

In de nieuwe software voor de iPhone gaan we voornamelijk veranderingen zien in de interface. Met name de statusbalk gaat op de schop (zeker omdat we verwachten dat eind dit jaar er een iPhone zonder notch verschijnt). Verwacht daarnaast diepere schaduwen, grotere lettertypes en iets meer textuur in het ontwerp. Ook gaan we in de notificaties veranderingen zien.

Ook hoorden we verhalen dat Apple verschillende apparaten in abonnementsvorm gaat aanbieden. Wellicht dat dit later dit jaar aangekondigd wordt, maar er bestaat ook een kans dat we dit op deze conferentie al zien. Het hoort in ieder geval thuis in het rijtje verwachtingen voor WWDC 2022.

iOS 16 zou ook met nieuwe functies komen voor Apple Pay. Een koop-nu-betaal-later-functie voor Apple Pay zorgt ook voor de mogelijkheid tot betalen in termijnen. We denken dat de grote veranderingen van iOS 16 voor de iPhone vooral in de widgets gaan zitten. De interactieve widgets moeten soepeler worden.

Volgens verschillende geruchten gaat Apple op het Toegangsscherm een ander lettertype gebruiken. Hierdoor zouden de datum en de tijd beter leesbaar moeten zijn.

Verwachtingen van iPadOS, watchOS en macOS

Over het nieuwe design van de software van de iPad kunnen we enkel zeggen dat deze overeen komt met onze verwachtingen voor iOS 16. Het besturingssysteem krijgt daarnaast vermoedelijk een nieuwe multitasking-interface. Daar zijn we erg enthousiast over. Over de nieuwe macOS 13 is nog niet veel bekend. Het gaat misschien Mammoth heten, maar meer dan dat weten we nog niet.

De software-update naar watchOS 9 is ook nog tamelijk onbekend. Volgens de geruchten gaat er een verbeterde energiebesparingsmodus voor je Apple Watch komen. Hopelijk gaat de accu dan nóg langer mee. Daarnaast zijn er ook een aantal conceptversies van de nieuwe softwareversie verschenen.

Voorzichtige verwachtingen van hardware op WWDC 2022

Vanaf hier begeven we ons in onbekend terrein. Er gaan namelijk geruchten dat er mogelijk twee nieuwe macs aangekondigd gaan worden op WWDC 2022 in juni. Wij hopen in ieder geval dat Apple de MacBook Air 2022 laat zien tijdens dit evenement.

Andere Macs die volgens de doorgaans betrouwbare Gurman op korte termijn een update gaan krijgen zijn een nieuwe Mac mini, een nieuwe iMac en een relatief betaalbare 13-inch MacBook Pro. Gaan we deze nieuwe apparaten allemaal zien op WWDC 2022? Dat zou mooi zijn!

Als we even helemaal mogen dromen voor 6 juni komen we uit op de nieuwe VR/AR-headset van Apple. Mocht dit aangekondigd gaan worden op WWDC 2022 overtreft dat al onze verwachtingen. Als we heel realistisch zijn gaat dit niet gebeuren. Al horen we wel geruchten dat het product wél gaat komen. Wanneer dit gaat gebeuren blijft nog een vraag.