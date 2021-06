Video: Kijk hier de keynote van WWDC 2021 terug

Het zit er weer op. In een aangenaam tempo presenteerde Apple gisteren iOS 15 en andere nieuwe softwareversies. Heb je het gemist? Hier kun je de WWDC 2021-keynote op je gemak terugkijken.

Video: dit was de WWDC 2021 keynote

Gisteravond werd WorldWide Developers Conference 2021 afgetrapt, kortweg WWDC 2021. Dit is het belangrijkste evenement van het jaar voor Apple-ontwikkelaars. Het bedrijf kondigt hier namelijk altijd nieuwe software-updates aan.

Apple-presentaties kijken heerlijk weg en er zijn kosten noch moeite gespaard om een waar spektakel van te maken. Wij raden daarom aan om de WWDC 2021-video zeker (terug te) kijken, als je dat nog niet gedaan hebt. Tik simpelweg op bovenstaande YouTube-video om te beginnen met kijken.

Dit werd er aangekondigd

Ster van de avond was iOS 15. De iPhone-update van dit jaar focust op privacy, brengt videobel-app FaceTime naar Android en probeert jou minder af te leiden door middel van de nieuwe Focus-modus.

Maar, tijdens de WWDC 2021-keynote kwamen ook andere besturingssystemen voorbij. Het bedrijf stond bijvoorbeeld uitgebreid stil bij macOS 12, iPadOS 15 en watchOS 8. Ook werd ingegaan op alle verbeteringen die naar HomeKit komen, Apples systeem voor slimme huishoudens.

Wil je alles nog eens rustig nalezen? Wij deden gisteren live verslag van alle aankondigingen. Een korte samenvatting van alle nieuwtjes vind je in onze round-up van WWDC 2021. De losse artikelen hebben we hieronder voor je verzameld:

Meer over WWDC 2021

Voor de meeste mensen is de keynote dé belangrijkste gebeurtenis tijdens WWDC, maar er gebeurt meer. Tot en met vrijdag heeft Apple namelijk allerlei interessante sprekers, workshops en presentaties op de planning staan.

Deze zijn met name interessant voor Apple-ontwikkelaars, of mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in de techniek achter de apparaten die miljarden mensen dagelijks gebruiken.