WWDC 2021 verwachtingen: iOS 15 en 7 andere grote aankondigingen

Op 7 juni presenteert Apple alle grote software-updates voor 2021. Misschien wordt er zelfs nog wel wat meer onthuld. Met onze WWDC 2021-verwachtingen ben je helemaal op de hoogte.

WWDC 2021 verwachtingen

Ieder jaar zijn in juni alle ogen op Cupertino gericht. Dan krijgen we van alle Apple-apparaten de grote software-updates te zien, die vervolgens in het najaar verschijnen. Van nieuwe versies van iOS tot watchOS en macOS: Apple maakt er altijd een groots spektakel van om te laten zien hoe de software weer allerlei nieuwe functies erbij krijgt. Op basis van geruchten is dit wat wij verwachten.

1. iOS 15

Het hoogtepunt van de avond is traditiegetrouw de nieuwe iOS-versie. iOS 15 belooft een belangrijke vervolgstap te worden op iOS 14, met verbeterde widgets en meer opties om notificaties te dempen als je bijvoorbeeld aan het werk bent. Ook verwachten we dat iOS de nieuwe grafische stijl van macOS overneemt, met nieuwe app-iconen. Daarmee trekt Apple zijn softwaredesign weer gelijk.

De belangrijkste iOS 15 geruchten

Interactieve widgets

Meer privacyfuncties

Slimmere notificaties

Food tracking in Gezondheid-app

Meer weten? Lees alle iOS 15 verwachtingen

2. iPadOS 15

Met de iPad Pro 2021 heeft Apple zijn grootse ambities voor de tablet laten zien. De nieuwste iPad draait op dezelfde chip als de MacBook en iMac, maar de software is nog steeds beperkt. Alle lichten staan op groen voor 2021 om hét jaar te worden waarin de iPad zich verder losrukt van de beperkingen van iOS, en meer naar de Mac toegroeit. Dat begint al bij de optie om widgets overal op het iPad-scherm te zetten en de verbeterde functionaliteit als je een iPad aan een extern scherm aansluit.

De belangrijkste iPadOS 15 geruchten

Widgets overal op het homescreen

Alle verbeteringen van iOS 15

Verbeterde opties voor externe schermen

Meer weten? Lees alle iPadOS 15 verwachtingen

3. watchOS 8

De Apple Watch is sinds de eerste editie steeds meer veranderd van een modegadget naar een fitnesstracker. Reken er dus maar op dat we ook met watchOS 8 weer een uitbreiding zullen zien op dit vlak. Denk hierbij aan nieuwe workouts, verbeterde versies van Apples eigen apps en uiteraard een flinke dosis aan nieuwe wijzerplaten om je horloge een nieuw gezicht mee te geven.

De belangrijkste watchOS 8 geruchten

Nieuwe wijzerplaten

Voorbereid op de nieuwe Apple Watch

Meer gezondheidsfuncties

Bekijk alle watchOS 8 verwachtingen

4. macOS 12

Vorig jaar kreeg de Mac een grote opknapbeurt met macOS Big Sur. Daarom rekenen we er niet op dat er dit jaar veel baanbrekende veranderingen verschijnen met de komst van macOS 12. Wel verwachten we dat Apple de strenge privacyregels van de iPhone dit jaar ook op de Mac verder doorvoert.

Ook zullen er weer stappen zijn gezet om iOS-apps beter op de Mac te laten werken, zodat het straks nog makkelijker wordt om tussen verschillende apparaten te schakelen.

De belangrijkste macOS 12 geruchten

Kleinere verbeteringen

Grote focus op privacy

Verbeterde werking iOS-apps op macOS

Lees alles over macOS 12

5. tvOS 15

tvOS is ieder jaar de update met de minst grote veranderingen en dat is ook niet zo gek. De software van de Apple TV doet al jaren wat hij moet doen en wordt voornamelijk aangevuld met nieuwe apps van Apple zelf en een nieuwe dosis aan screensavers. Veel meer dan dat verwachten we met het oog op de geruchten dit jaar niet.

De belangrijkste tvOS 15 geruchten

Nieuwe screensavers

Verbeterde en nieuwe apps van Apple

6. HomePod-software

De grote HomePod werd eerder dit jaar geannuleerd door Apple. Het is dus even afwachten of deze slimmer speaker dit jaar nog een grote software-update krijgt. Waar we in ieder geval op kunnen rekenen is iets wat Apple al heeft aangekondigd: ondersteuning voor Lossless Audio op de HomePods via Apple Music.

Daarmee luister je in hogere kwaliteit naar muziek, zonder er extra voor te betalen. Ook hopen we dat de HomePod nog beter gaat samenwerken met Spotify en andere muziekdiensten, nu dit op de iPhone ook steeds beter gaat.

De belangrijkste HomePod geruchten

Apple Music Lossless Audio

Meer HomeKit-functionaliteiten

Verder open voor concurrerende muziekdiensten?

7. MacBook Pro 2021

Meestal draait WWDC 2021 volledig om software, maar zo nu en dan presenteert Apple er ook nieuwe hardware. Dit jaar lijkt de MacBook Pro 2021 de grootste kanshebber te zijn voor een onthulling op WWDC. Apple zou het apparaat een grondige opknapbeurt hebben gegeven, met een nieuw design, meer traditionele aansluitingen en een groter scherm. Genoeg om wat tijd op het podium te verdienen.

8. Meer Macs op komst?

Naast de MacBook Pro zijn er ook al heel wat geruchten opgedoken over een nieuwe MacBook Air, die het kleurrijke ontwerp van de iMac 2021 over zou nemen. Het zou dus zomaar kunnen dat Apple WWDC afsluit met meerdere Mac-aankondigingen. Zo zijn iMac-liefhebbers ook nog steeds aan het wachten op een totaal vernieuwde versie van de 27 inch iMac.

Volg WWDC 2021 live op iPhoned

Wat er allemaal van onze verwachtingen klopt, zul je snel genoeg zien. Op 7 juni trapt Apple WWDC ‘s avonds af met een keynote waar we al deze aankondigingen te zien krijgen.

Wat er allemaal van onze verwachtingen klopt, zul je snel genoeg zien. Op 7 juni trapt Apple WWDC 's avonds af met een keynote waar we al deze aankondigingen te zien krijgen.