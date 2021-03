Apple heeft de datum van WWDC 2021 officieel aangekondigd. Op 7 juni onthult het bedrijf onder meer iOS 15, de grote iPhone software-update van dit jaar. Ook de iPad, Mac en Apple Watch krijgen flinke updates.

WWDC 2021 officieel: uitnodigingen verstuurd

Apple heeft de persuitnodigingen voor WWDC 2021 verstuurd. De jaarlijkse conferentie voor app-ontwikkelaars vindt wederom geheel online plaats, net als in 2020. Het precieze schema wordt nog onthuld, maar WWDC 2021 vindt van 7 tot en met 11 juni plaats.

WWDC is een conferentie voor app-ontwikkelaars, waarbij software centraal staat. Het evenement wordt op 7 juni afgetrapt met een online keynote. Tijdens deze presentatie worden naar verwachting iOS 15, macOS 12, watchOS 8, tvOS 15 en iPadOS 15 aangekondigd.

De rest van het evenement staat in het teken van online workshops voor ontwikkelaars, colleges en digitale borrels. Volgens Tim Cook, ceo van Apple, was WWDC 2020 een groot succes. De eerste online WWDC zou door maar liefst 22 miljoen mensen zijn bijgewoond.

Verwachtingen voor WWDC

Software staat dus altijd centraal tijdens WWDC. Normaliter presenteert Apple nieuwe producten tijdens een evenement in maart. Dit jaar heeft het bedrijf echter geen maart-presentatie gegeven.

De geruchten gaan daarom dat Apple tijdens WWDC naast software ook nieuwe producten gaat aankondigen. Onder meer een nieuwe MacBook Air, MacBook Pro en iPad Pro 2021 zouden op de planning staan.

Ster van de show: iOS 15

Voor de meeste mensen is iOS 15 echter de meest relevante aankondiging. De iPhone software-update volgt iOS 14 op en krijgt volgens geruchten onder meer een split screen-modus. Hierdoor kun je het scherm van je iPhone in tweeën delen en zo bijvoorbeeld gelijktijdig een filmpje kijken en notities maken.

Conceptafbeelding van iOS 15

Ook schijnt iOS 15 betere widgets te krijgen. Sinds iOS 14 is het mogelijk om widgets op het iPhone-thuisscherm te plaatsen, maar tot nog toe zijn ze weinig interactief. Daar zou iOS 15 veranderingen in kunnen aanbrengen.

Het is nog niet duidelijk hoe laat de iOS 15-keynote precies plaatsvindt op 7 juni. Dit bericht wordt uiteraard direct bijgewerkt zodra we het wel weten. Het staat vast dat iPhoned live verslag doet van de WWDC-keynote. Schrijf je daarom in voor onze nieuwsbrief, download de gratis app of houd onze site in de gaten!

