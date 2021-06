WWDC 2021 livestream: kijk hier naar de onthulling van iOS 15 en meer

Apple-liefhebbers gaan weer een avond vol toffe onthullingen tegemoet. Vanaf 19:00 uur Nederlandse tijd presenteert Apple met de WWDC 2021 livestream iOS 15, watchOS 8 en nog veel meer. Kijk hier live mee!

Bekijk hier de WWDC 2021 livestream

Het is weer juni, dus is het hoog tijd voor Apple om zijn softwareplannen voor de rest van dit jaar te presenteren. Dat doet het bedrijf voor het tweede jaar op rij met een WWDC-beurs die volledig digitaal plaatsvindt.

Traditiegetrouw wordt deze ontwikkelaarsconferentie afgetrapt met een keynote. Hierin toont het bedrijf alle grote software-updates die in het najaar verschijnen.

iOS 15 zal de populairste onthulling zijn, maar ook iPadOS 15, watchOS 8 en macOS 12 beloven stuk voor stuk belangrijke vernieuwingen door te voeren voor respectievelijk de iPad, Apple Watch en Mac. De volledige presentatie wordt live uitgezonden vanaf 19:00 uur Nederlandse tijd via de WWDC 2021 livestream.

Deze is gemakkelijk te volgen: sinds een paar jaar zendt Apple deze namelijk gewoon uit via YouTube. Mocht de link het niet doen of de kwaliteit haperen, dan zijn er ook nog een aantal alternatieven om de stream te bekijken.

Problemen met YouTube? Probeer dan dit:

iPhone, iPad of iPod touch met iOS 9+ (via de Apple Event-pagina)

Mac met Safari op macOS 10.11+ (via de Apple Event-pagina)

PC met Microsoft Edge op Windows 10 (via de Apple Event-pagina)

Op een Windows-pc met de nieuwste versie van Chrome en Firefox (via de Apple Event-pagina)

Apple TV tweede of derde generatie met versie 6.2 (via het Apple Events-kanaal)

Apple TV vierde generatie (via de Apple TV-app)

iPhoned doet live verslag van WWDC 2021

Uiteraard zit de iPhoned-redactie in de startblokken om je op de hoogte te houden van alle onthullingen. Volg ons via onze app, of schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg op het einde van de avond een handige round-up in je inbox.

Kun je niet wachten tot de video start? Check dan nog even onze verwachtingen voor waar wij vanavond naar uitkijken.

