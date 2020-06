Schema WWDC 2020 bekend: software-keynote om 19:00

Apple heeft het schema bekendgemaakt voor WWDC 2020. Hierdoor is nu het exacte tijdstip bekend van de grote jaarlijkse software-keynote waar onder meer iOS 14 wordt onthuld.

Schema WWDC 2020 bekend

Het schema van WWDC 2020 is eindelijk bekend en onthult het tijdstip van de belangrijke jaarlijkse software-keynote. Op dat moment horen we meer over de nieuwste software en apparaten. De keynote vindt plaats op maandag 22 juni om 19:00 uur (CEST) en wordt rechtstreeks vanuit Apple Park gestreamd. De livestream bekijk je in de Apple Developer-app, de Apple Developer-website, de Apple TV-app of YouTube.

Verwachtingen van keynote WWDC 2020

iOS 14

Tijdens de keynote onthult Apple de nieuwste update voor iPhones, iOS 14. Met deze software-update krijgen iPhones onder andere nieuwe emoji, een interactiever thuisscherm en meer HomeKit-functies. Lees ook even onze verwachtingen van iOS 14 als je meer wilt weten over de komende update.

iPadOS 14

Sinds kort krijgen sommige iPads ook speciale updates, en dat is dit jaar niet anders. Apple kondigt tijdens het WWDC-evenement van dit jaar iPadOS 14 aan. Deze update heeft verschillende gelijkenissen met iOS 14, maar focust zich ook op speciale tablet-functies. Zo gaat Apple met deze versie waarschijnlijk voortborduren op de muis- en trackpadondersteuning voor de iPad.

watchOS 14

Naast de nieuwe iOS en iPadOS-versies presenteert Apple ook firmware voor zijn Apple Watches. Tijdens de keynote kondigt de fabrikant watchOS 7 aan. Deze update gaat zich voornamelijk focussen op de gezondheid van gebruikers. Zo komen er nieuwe functies en apps die gericht zijn op lichaamsbeweging en slaapkwaliteit. Bekijk onze verwachtingen van watchOS 7 als je meer wilt weten.

macOS 10.16 en tvOS 14

Tot slot brengt Apple macOS 10.16 en tvOS 14 uit. Over deze versies is veel minder bekend, zoals gebruikelijk bij komende Mac- en Apple TV-software. Wel is er meer informatie bekend over mogelijke apparaten die gaan draaien op deze versies.

Nieuwe iMac

Apple gaat volgens een recent gerucht tijdens deze editie van WWDC een nieuwe iMac uitbrengen. Het gerucht suggereerde daarnaast dat deze iMac erg dunne schermranden en een iPad Pro-achtig ontwerp krijgt. Verder onthulde het bericht verschillende specificaties.

