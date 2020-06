WWDC 2020 round-up: Alle aankondigingen op een rij

WWDC 2020 zit er weer op. Apple heeft de afgelopen paar uur onder andere iOS 14 en watchOS 7 onthuld. Niet alles kunnen volgen? We zetten al het nieuws van WWDC 2020 voor je op een rij in onze round-up.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WWDC 2020 round-up: alle aankondigingen op een rijtje

Of je vanavond de livestream hebt gevolgd of niet, in deze round-up kan je even rustig nalezen wat er allemaal voorbij kwam tijdens WWDC 2020. Apple ging in rap tempo langs allerlei update-aankondigingen en verbeteringen. In dit lijstje bundelen we alles wat er is aangekondigd, zodat je snel up-to-date bent van alle vernieuwingen die er later dit jaar aankomen.

iOS 14

Net als ieder jaar is ook in 2020 iOS 14 het hoogtepunt van WWDC. De update brengt een aantal grote veranderingen met zich mee. Dat begint met de App Library, een nieuwe lijst waar alle apps op je iPhone instaan. De tweede grote verandering zijn widgets voor je homescreen. Ook wordt CarKey toegevoegd, waardoor je iPhone als autosleutel gebruikt kan worden. Bovendien voegt Apple App Clips toe, om snel en tijdelijk kleine versies van apps te gebruiken. Lees meer over alle iOS 14 vernieuwingen in het artikel hieronder.

iPadOS 14

De grote iPad-update die tijdens WWDC werd onthuld introduceert tal van grote nieuwe functies die de iPad nog productiever en veelzijdiger maken. Zo krijgt ook iPadOS 14 nieuwe widgets, en voegt Apple de zoekfunctie Universal Search toe. Verder wordt onder andere de Apple Pencil een accessoire dat je niet alleen gebruikt om in teken-apps bezig te zijn, maar ook om de hele iPad te bedienen. Ook neemt Apple stappen om de privacy van gebruikers te beschermen.

watchOS 7

De grootse horloge-update van 2020 focust zich met name op het verbeteren van jouw gezondheid. Voortaan gaat de Activiteiten-app voor het bijhouden van je activiteiten simpelweg door het leven als Fitness. De Workout-app krijgt een dans-functie en helpt het horloge je om op tijd naar bed te gaan met ‘Wind Down’. Ook wordt er een complete slaaptracker aan watchOS 7 toegevoegd. Verder helpt watchOS 7 met handenwassen en het voorkomen van gehoorschade.

macOS Big Sur’

Apple noemt macOS 10.11 ‘Big Sur’. De opvolger van macOS 10.15 Catalina introduceert verschillende nieuwe features, zoals een nieuw Dock en een bedieningspaneel. Ook introduceert macOS Big Sur widgets. Verder krijgt Safari behoorlijk wat nieuwe verbeteringen: een nieuwe interface, een snelle vertaalfunctie en de mogelijkheid om een privacyrapport van een website in te zien. Daarnaast is de privacy van extensies verbeterd.

tvOS 14

Ook Apple TV krijgt een software-update later dit jaar. Een belangrijke verbetering van tvOS 14 is de komst van de Home-app, die we kennen van iOS en macOS. Hiermee wordt het mogelijk om slimme apparaten die met HomeKit zijn gekoppeld, te checken op je Apple TV. Ook brengt tvOS 14 de picture-in-picture-modus naar het complete besturingssysteem. Verder ondersteunt Apple Arcade op tvOS nu meerdere gebruikers tegelijk, zodat je makkelijk tussen profielen schakelt.

Apple Silicon

Apple kondigde ook Apple Silicon aan, een eigen processortechniek voor de Mac. De eerste Mac met een eigen Apple-chip moet eind dit jaar in de winkels liggen. Met deze aankondiging neemt Apple definitief afscheid van Intel. Apple belooft dat Silicon ervoor gaat zorgen dat Macs in de toekomst nog krachtiger worden. Verder belooft het Intel-alternatief energiezuiniger te worden.

AirPods (Pro): slimme koppelfunctie en ‘Spatial Audio’

Apple kwam tijdens WWDC met verrassend nieuws over de AirPods. De draadloze oordopjes worden nog slimmer en gebruiksvriendelijker dankzij een aantal nieuwe features. Allereerst kun je straks makkelijker de draadloze oordopjes gebruiken met meerdere apparaten. Ook nieuw is ‘Spatial Audio’ voor de AirPods Pro, wat betekent dat de draadloze oordopjes binnenkort surround sound ondersteunen. Dit betekent dat het mogelijk wordt om films te kijken met surround sound, waarbij het geluid dus om je heen ‘beweegt’.