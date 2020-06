Apple onthulde tijdens zijn jaarlijkse WWDC-keynote een hoop grote updates, met als afsluiter zijn eigen chips. Lees nu onze WWDC 2020-opinie.

WWDC 2020-opinie: Als consument extra alert door Apple Silicon

De jaarlijkse WWDC-keynote van Apple was dit jaar duidelijk anders dan normaal. In verband met het coronavirus was er geen publiek aanwezig en de presentaties waren vooraf opgenomen. Tevens begon Apple-ceo Tim Cook (terecht) somber met de actualiteit, over mensen die strijden tegen systematisch racisme en wat Apple doet om te helpen.

Wat volgde was een razendsnelle presentatie met alle nieuwste updates. Apple besloot het social distancing te omarmen en bracht de kijker mee op een reis vol maffe sets en flitsende transities. Voornamelijk Craig Federighi leek er veel lol in te hebben. En belangrijker: het applaus werd absoluut niet gemist.

Software-updates

Er was veel om enthousiast van te worden, want met de komende software-updates voor al je systemen gaat er eindelijk weer een hoop veranderen. Denk maar aan widgets, een App Library en App Clips in iOS 14. Hoewel veel van de nieuwe functies zo van Android gekopieerd lijken te zijn, gaan ze het dagelijks gebruik van de iPhone een stuk fijner maken.

Ook waanzinnig is dat de Apple Pencil in combinatie met iPadOS 14 veel slimmer omgaat met handgeschreven tekst en dat watchOS 7 eindelijk je slaap gaat meten. Dat laatste wordt nog wel lastig, aangezien de meeste mensen hun Apple Watch ‘s nachts opladen. Dat oplaadmoment moet dan maar in de ochtend.

De grootste verrassing was macOS Big Sur (more like, Big Surprise). Dit markeert het einde van OS X, want Apple nummert deze versie als macOS 11. Het is voor het eerst sinds 2001 dat Apple weer zo’n stap zet en dat is spannend. Het complete besturingssysteem krijgt een facelift met nieuwe icoontjes, geluidjes, menu’s en meer.

Apple Silicon

Het meest spannende werd echter voor het eind bewaard: Apple gaat eigen chips maken voor zijn Macs. Dat klinkt vager dan een redesign van macOS en concrete functies voor iOS en watchOS, maar het is een enorme stap voor Apple en de toekomst van de Mac.

In de huidige Macs worden chips van Intel gebruikt. Door eigen chips te maken, kan Apple zijn hardware veel beter afstellen. Daardoor worden toekomstige Macs sneller en energiezuiniger. Apple heeft met eigen chips tevens meer controle over toekomstige updates.

Die overgang van Intel-chips naar eigen chips vindt plaats over een periode van ongeveer twee jaar. Ontwikkelaars moeten dan kiezen of ze hun producten optimaliseren voor Macs gebaseerd op Intel (die de meeste mensen gebruiken), of voor Macs met Apple Silicon die mensen in de toekomst gaan gebruiken. Apple heeft een flink deel van de presentatie gebruikt om uit te leggen hoe die overgangsperiode van zo’n twee jaar zo soepel mogelijk gaat verlopen voor app-makers. Of het ook zo soepel gaat voor consumenten is echter afwachten.

Apple gaat vanaf nu namelijk niet enkel Macs uitbrengen met zijn eigen chips. Het bedrijf komt eerst nog met nieuwe computers die gewoon Intel-chips gebruiken. Maar wie krijgt langer updates: de eerste Mac met Apple Silicon of de laatste Mac met Intel-chips?

Pas op als consument

Als je nu een Mac met een Intel-processor koopt, weet je zeker dat alle huidige apps goed draaien, maar je loopt ook het risico dat je snel achterloopt. Alleen met Apple Silicon wordt het bijvoorbeeld mogelijk om iOS-apps op de Mac te draaien. Dat soort verschillen zijn verwarrend en de gemiddelde consument heeft daar geen erg in. Die wil gewoon een snelle nieuwe Mac waar ze jaren mee kunnen doen.

Daarnaast moet gezegd worden dat Apple in het verleden behoorlijke fouten heeft gemaakt als het gaat om nieuwe hardware. Toen het bedrijf begon met Intel-chips, was de overgangsperiode een drama met slechte prestaties en apps niet niet werkten. Andere recente hardware-innovaties, zoals het toetsenbord met butterfly-mechanisme, zijn ook beroerd uitgepakt. Daarom kan het juist weer lonen om nog een tijdje de kat uit de boom te kijken en niet de eerste de beste Mac met een processor van Apple te kopen.

Er is gelukkig ook genoeg reden om vertrouwen te hebben in Apple Silicon. Apple heeft in de iPhone, Apple Watch en iPad laten zien hoe eigen chips zorgen voor stabiele en snelle apparaten.

Je moet je als consument voornamelijk extra bewust zijn van de voordelen en nadelen van de verschillende opties. Een nieuwe Mac kopen gaat de komende jaren niet zomaar om de nieuwste en snelste computer. Je moet er iets meer bij nadenken. Uiteindelijk zorgt dat voor een betere toekomst van de Mac.

