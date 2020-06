Van iOS 14 (of iPhoneOS) tot watchOS 7 en macOS 10.16: Apple-liefhebbers staat weer een mooie avond te wachten. Bekijk alle onthullingen van de Apple keynote via de WWDC 2020 livestream. Om 19:00 uur Nederlandse tijd begint de show, dus kijk met ons mee!

Bekijk hier de WWDC 2020 livestream

September en juni zijn altijd al bijzondere Apple-maanden geweest. In september presenteert het bedrijf de nieuwste iPhones en in juni krijgen we alle grote software-updates voor dat jaar te zien. Vanavond is het tijd voor de grote WWDC 2020 keynote, waarin Tim Cook met zijn collega’s de plannen op het gebied van software presenteert.

Zo komen we te weten of iOS 14 echt het homescreen gaat aanpassen, hoe de iPad nog productiever wordt dankzij iPadOS 14 en hoe de Mac verder gaat met macOS 10.16. Dat alles kun je vanaf 19:00 uur Nederlandse tijd zelf zien via de WWDC 2020 livestream.

In tegenstelling tot voorgaande jaren maakt Apple het dit jaar een stuk makkelijker. Je kunt nu simpelweg via YouTube inschakelen via de video bovenaan dit artikel of deze link. Mocht de stream het niet goed doen door de grote hoeveelheid kijkers, dan kun je ook gebruik maken van de onderstaande pagina’s per apparaat.

Problemen met YouTube? Probeer dan dit:

iPhone, iPad of iPod touch met iOS 9+ (via de Apple Event-pagina)

Mac met Safari op macOS 10.11+ (via de Apple Event-pagina)

PC met Microsoft Edge op Windows 10 (via de Apple Event-pagina)

Op een Windows-pc met de nieuwste versie van Chrome en Firefox (via de Apple Event-pagina)

Apple TV tweede of derde generatie met versie 6.2 (via het Apple Events-kanaal)

Apple TV vierde generatie (via de Apple TV-app)

Volg WWDC 2020 live op iPhoned

Zoals je van ons gewend bent zit de redactie van iPhoned klaar om je van het laatste nieuws te voorzien. Uiteraard kun je live meelezen op iPhoned.nl, via Twitter of via de gratis iPhoned-app. Als je dit artikel om 19:00 uur opent kun je bovenin direct beginnen met kijken naar de livestream!

Voordat het 19:00 uur is, kun je jezelf alvast voorbereiden op het evenement met onze uitgebreide verwachtingsartikel. Hierin zetten we van het hele evenement en de grote updates op een rijtje wat we er allemaal van verwachten.