Overzicht: deze 6 WWDC-geruchten zaten ernaast

Voorafgaand aan WWDC 2020 vlogen de geruchten over onthullingen ons om de oren. In dit artikel zetten we de geruchten op een rij die het mis hadden.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze 6 WWDC-geruchten zaten ernaast

Nu het jaarlijkse software-evenement van Apple achter de rug is, kunnen we de balans opmaken. De afgelopen maanden kwamen er behoorlijk wat geruchten voorbij, de ene hardnekkiger dan de ander. Een aantal bleek te kloppen, maar veel bleef ook slechts bij geruchten. We zetten de missers voor je op een rij.

1. Nieuwe iMac met iPad Pro-ontwerp

Begin deze maand kwam er een nieuw gerucht naar voren dat er een nieuwe iMac zou worden onthuld tijdens WWDC. Ook door aanwijzingen in de gelekte broncode van iOS 14 leek het erop dat de iMac eraan zat te komen. Het nieuwe model kreeg naar verluidt een iPad Pro ontwerp met dunne schermranden. Ook zou het apparaat een T2-chip en AMD Navi-GPU krijgen.

Als Apple daadwerkelijk aan een nieuwe iMac werkt, was deze in ieder geval nog niet klaar voor een onthulling tijdens WWDC. De iMac Pro is inmiddels al een paar jaar oud en zou wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Misschien zien we later dit jaar wél een upgrade verschijnen: een ander gerucht stelt namelijk dat de nieuwe iMac in de tweede helft van 2020 verschijnt.

2. Kleinere HomePod

De slimme speaker van Apple is al jaren in maar een paar landen verkrijgbaar. Na de release van de HomePod in 2018 bleef het behalve enkele software-updates stil rondom de speaker. Wat ons betreft is de HomePod wel toe aan een upgrade.

Intussen domineren Google en Amazon momenteel de slimme speaker-markt. Apple zou daarom een goedkopere, kleinere HomePod willen introduceren om de speaker opnieuw in de markt te zetten. Zou, want we zagen de compacte speaker niet verschijnen.

3. iPad (Air) 2020

Een hardnekkig gerucht voorafgaand aan WWDC was de mogelijke onthulling van een budget iPad of een iPad Air. De nieuwe iPad Pro 2020 was al onthuld, maar rond deze tijd van het jaar onthult Apple doorgaans ook andere iPads.

Een iPad Air 2020 of een nieuw instapmodel van de iPad was dan ook niet ondenkbaar. Helaas bleek WWDC niet het onthullingsmoment, maar wie weet wordt de nieuwste tablet binnenkort in een persbericht aangekondigd. Volgens een recent gerucht brengt Apple in ieder geval dit jaar nog één iPad uit.

4. AirTag, AirPods studio en MacBook Pro

De bekende Apple-lekker Jon Prosser beweerde in een Tweet dat de AirTag, AirPods X (of AirPods Studio) en 13 inch-MacBook Pro op het programma stonden voor WWDC. Al jaren duiken er regelmatig geruchten op over de verwachte hoofdtelefoon van Apple. De AirPods Studio zou voor 349 euro in de schappen komen te liggen, maar we moeten dus nog even geduld hebben.

Eerder gingen er al geruchten dat de AirTag eind vorig jaar zou verschijnen, en later in maart van dit jaar. Maar ook tijdens WWDC bleef de onthulling uit. Het kleine apparaatje gaat ervoor zorgen dat je geen spullen meer kwijtraakt. Prossers bewering dat een MacBook Pro werd uitgebracht bleek ook niet te kloppen: deze werd namelijk al op 4 mei 2020 onthuld.

5. iPhoneOS

Vlak voor het ontwikkelaars-evenement kwam Jon Prosser ook met het gerucht naar buiten dat Apple updates voor iPhones onder de naam iPhoneOS zou uitbrengen. De Apple-insider vermeldde niet expliciet dat de nieuwe naam tijdens WWDC werd aangekondigd, maar vanwege zijn timing leek dat wel te verwachten.

De nieuwe naam leek eigenlijk ook een logische stap: momenteel is er iPadOS, watchOS, macOS en tvOS. iPhoneOS zou dan ook goed in het rijtje passen. Toch bleek de tweet van Prosser niet te kloppen en werd de nieuwe update ‘gewoon’ iOS 14 genoemd.

6. Bundel voor Apple-diensten

In de verschenen bèta van iOS 13.5.5 vond 9to5Mac bewijs dat Apple al zijn digitale diensten zou bundelen in een overkoepelend abonnement. Voor een vast bedrag zou je dan toegang krijgen tot Apple Music, Apple Arcade, Apple TV Plus, Apple News Plus en iCloud.

De code liet namelijk een zogenaamde ‘Bundle Offer’ zien. Deze bundel zou in theorie goedkoper moeten worden dan abonnementen voor afzonderlijke diensten. WWDC leek dan ook het uitgelezen moment voor Apple om deze bundel aan te kondigen.

Onthullingen tijdens WWDC

Een gerucht dat wél bleek te kloppen was de onthulling van Apples eigen ARM-chip. De processortechniek gaat Apple Silicon heten en gaat de Intel-chips vervangen.

De grootste onthulling tijdens WWDC was natuurlijk iOS 14. De software-update brengt naast meer stabiliteit en veiligheid ook interessante verbeteringen met zich mee: widgets, een App Library en de functie om zelf standaard apps te kunnen kiezen. Naast iOS 14 kwamen onder andere wachtOS 7 en macOS Big Sur aan bod. In onze WWDC round-up zetten we alle aankondigingen voor je op een rij.