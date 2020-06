Op 22 juni is het zo ver. Tijdens WWDC 2020 kondigt Apple aan over te stappen naar ARM. Daarmee komt een einde aan de jarenlange samenwerking met Intel. De eerste Mac met een ARM-chip verschijnt in 2021.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Overstap naar ARM wordt tijdens WWDC 2020 onthuld’

Dat schrijft het doorgaans goed ingevoerde Bloomberg. Apple is achter de schermen al jaren bezig met de overstap van Intel naar zelfgemaakte ARM-chips, maar hield dit vooralsnog binnenskamers. Tijdens WWDC 2020, dat dit jaar compleet online plaatsvindt, wordt volgens Bloomberg het startschot gegeven voor de overstap.

De eerste Macs met eigengemaakte ARM-chips laten volgens Bloomberg nog wel even op zich wachten. Tijdens de ontwikkelaarsconferentie wordt alleen de overstap aangekondigd, maar nieuwe computers zouden achterwege blijven.

Het nieuws is vooral voor ontwikkelaars belangrijk. Zij krijgen zo de tijd om hun software klaar te maken voor ARM. Deze chips zitten technisch namelijk anders in elkaar dan de huidige Intel-exemplaren, waardoor veel apps moeten worden bijgewerkt.

Bloomberg schrijft dat Apple de overstap van Intel naar ARM intern ‘Kalamata’ noemt. De volgende stap is het uitbrengen van de eerste Mac met een zelfgemaakte chip. Dit gebeurt volgens de nieuwssite in 2021. De komende jaren zouden geleidelijk aan alle Macs en MacBooks met zo’n ARM-chip worden uitgerust. Bloomberg schrijft niet welke computer als eerst zo’n nieuwe chip krijgt.

Waarom Apple overstapt van Intel naar ARM

Apple werkt al jaren aan de overstap van Intel naar ARM. Ten eerste moeten dit soort chips voordelen voor ontwikkelaars opleveren. Ze hoeven zo namelijk voortaan maar één app te maken die vervolgens op iOS én macOS werkt, in plaats van losse versies.

Daarnaast schijnen de ARM-chips krachtiger te zijn dan de Intel-processoren. Dit zorgt ervoor dat de verschillende Mac-modellen krachtiger worden. Waarschijnlijk wil Apple met de overstap ook minder afhankelijk worden van externe leveranciers. De iPhone-maker had het de afgelopen jaren flink aan de stok met Intel, wat uiteindelijk zelfs tot een rechtszaak leidde.

Aftellen naar WWDC

Het aftellen naar Apples jaarlijkse software-conferentie is begonnen. Op 22 juni onthult het bedrijf tijdens de keynote onder meer iOS 14, iPadOS 14 en een nieuwe versie van macOS. De redactie van iPhoned staat dan in de startblokken om jou te voorzien van de laatste nieuwtjes. Meld je aan voor de nieuwsbrief, download de gratis app of houd de site in de gaten om niets te missen.