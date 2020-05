Apple heeft bekendgemaakt dat de Worldwide Developers Conference van start gaat op 22 juni 2020. Het evenement wordt dit jaar via een livestream gehouden vanwege het coronavirus.



WWDC 2020 datum bekend: livestream op 22 juni

Apple heeft zojuist de datum van WWDC 2020 bekendgemaakt. Het evenement wordt op 22 juni uitgezonden via een livestream op de Apple Developer-website en in de Apple Developer-app. De fabrikant geeft aan dat alle ontwikkelaars de conferentie gratis online kunnen bijwonen.

De Worldwide Developers Conference is Apple’s jaarlijkse software-evenement. Gedurende WWDC 2020 maakt de fabrikant zijn iOS 14-versie bekend. Met iOS 14 krijgen iPhones onder andere nieuwe emoji, een interactiever thuisscherm en meer HomeKit-functies. Lees ons artikel over iOS 14 als je meer wilt weten over de komende update. Samen met de nieuwe iOS-versie presenteert Apple ook firmware voor watchOS, iPadOS, macOS en tvOS.

Naast het WWDC kondigt Apple ook de Swift Student Challenge aan. Hiervoor moeten studenten een interactieve scene maken in Swift Playgrounds. Degene met het beste project wint een exclusieve WWDC 2020-jas en speldenset. Mensen die mee willen doen, moeten voor 17 mei 23:59 hun creatie inleveren op de Apple Developer-website.



Meer over WWDC 2020

Apple geeft aan dat er in juni meer informatie vrijkomt over het evenement. Het bedrijf publiceert dan onder meer de planning van de conferentie. Los van de presentaties organiseert Apple ook gedurende een week allerlei evenementen voor ontwikkelaars. Het bedrijf heeft nog niet bekendgemaakt welke dit zijn. Dit is in juni terug te vinden in de Apple Developer-app. iPhoned laat het je natuurlijk ook weten wanneer deze informatie bekend is.

Tijdens het WWDC-evenement van vorig jaar presenteerde het bedrijf natuurlijk iOS 13, maar er was nog veel meer interessants. Zo debuteerde toen ook iPadOS, een gebruikersinterface speciaal voor iPads. De fabrikant kondigde dat jaar tevens meer dan alleen software aan. Tijdens WWDC 2019 presenteerde Apple namelijk ook zijn nieuwe Mac Pro. Hierdoor is het dus goed mogelijk dat we dit jaar ook een nieuw product gaan zien.

